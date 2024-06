Endre István, a Vikár Béla mezőgazdasági szövetkezet elnöke azt mondta: sártenger borítja a szántót, kedden csak a köves útról tudta felmérni a helyzetet.

– Mindent egybe véve így is szerencsések vagyunk – hangsúlyozta. – Még az eső előtt elvégeztük a 110 hektárnyi napraforgó sorközművelését és a gombaölő védelmét is.

Vas Zoltán, a bárudvarnoki Mezővas Kft. ügyvezetője közölte: térségükben 64 milliméternyi esőt regisztráltak. Víznyomásos kár is keletkezett, a 110 hektáron termesztett kukoricából nagyjából 2-3 hektáron várhatóan nem lesz termés. Ráadásul az esőzés következtében vízátfolyás volt a gépudvarnál, ám kedd reggelre a felgyülemlett a felgyülemlett csapadék elfolyt. Szentgáloskér határában sem úszták meg az égi áldást, a rövid ideig tartó kisebb vihart áztató eső váltotta fel. Bodolai Róbert gazdálkodó azt mondta: térségükben huszonnégy óra alatt 30,6 milliméternyi csapadék volt.