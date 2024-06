Tíz órakor kezdtek kedden délelőtt az arató kombájnok Zimány határban. Miután a reggeli harmat felszáradt, már indultak is a gépek. A sörárpát aratják 140 hektáron a falu határában.

– Tavalyhoz képest tíz nappal korábban kezdtünk, az enyhe ősz miatt már tavasszal jóval fejlettebb állapotban voltak a növények, ezt látjuk a repcénél és a búzánál is

– mondta el Németh Gyula, a Kapostáj Zrt. termelési igazgatója. Hozzátette: a nedvességtartalom sem lehet panasz, nem kell a növényt szárítani. Megjegyezte: elégedettek a termésátlagokkal is, a termény egy részét előre lekötötték, a többire a betakarítás után fognak szerződni.

– Jelenleg a három évvel ezelőtti ár, tonnánként 70 ezer forint kapható a sörárpáért, a probléma, hogy közben az inputanyagok és az üzemanyag is sokat drágult – jegyezte meg Németh Gyula.

Fotó: Lang Róbert

Az első sörárpatáblákat aratja a Pongrácz család is Szentgáloskér környékén. – Összesen 209 hektárnyi területre vetettünk árpát, szeretnénk a héten végezni az aratással. Mondják a hétvége felé az esőt, és nem akarjuk, hogy a minőség romoljon – mondta el Pongrácz Máté. Hozzátette: az átlagos termésátlag jelenleg 7-7,2 tonna hektáronként, az este mért nedvességtartalom mindössze 10,7 százalék volt.

– A termény nagy részét, 130 hektárnyit vetőmagként adjuk el, azt tapasztaljuk, hogy az áprilisi hideg után feljebb mentek a felvásárlási árak, most stagnálás tapasztalható a piacon – jegyezte meg Pongrácz Máté. Megkezdték az őszi árpa aratását múlt pénteken Andocson és környékén is.

– Öt-hat tonna az átlagos termésátlag, kicsit jobbat vártunk, a héten végzünk a nyolcvanhektárnyi betakarítással – mondta el Pacs László andocsi gazdálkodó. Hozzátette: jelenleg a piacon az őszi árpa tonnájáért ötvennégy ezer forintot kérnek. – Tavaly is hasonló árba vették a terményt, de közben a költségeink nem lettek kevesebbek – jegyezte meg a gazdálkodó.

Fotó: Lang Róbert

Június végén már a korai fajtájú búzát is aratják a somogyi termőföldeken A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Somogy Vármegyei Igazgatóságának tájékoztatása szerint 15,5 ezer hektárnyi területre vetettek árpát. Madarász Zoltán somogyi elnök elmondta: a vármegye területén az elmúlt napokban megkezdődött az őszi árpa betakarítása. – A jelenlegi termésátlag 5,6-6 tonna, valamint a meleg időjárásnak köszönhetően a nedvességtartalom is alacsony – tette hozzá az elnök. Megjegyezte: az árpa után a repce következik, már több helyen érésgyorsítás történik. A hónap utolsó napjaiban a korai fajtájú búzák aratása is megkezdődhet.