- Fontos üzletről van szó, a következő időszakban akár több száz véralvadás-diagnosztikai készüléket gyárthatunk majd – mondta szerdán Fábián Balázs, a Kaposvári Videoton igazgatója.

Egy magyar céggel állunk kapcsolatban, eddig ők készítették a laboratóriumi berendezéseket, mostantól mi gyártjuk számukra, a döntéstől a kaposvári tömeggyártás elindításáig csaknem hét hónap telt el.



Bonyolult a berendezés összeszerelése, több mint száz beszállító biztosítja a közel 3000 alkatrészt, egy részük Távol-Keletről érkezik. A projektben kizárólag szakmunkások vesznek részt, pillanatnyilag hat műszerész dolgozik. Az igazgató kiemelte: szerteágazó munkáról van szó, ezt az is mutatja, hogy egy véralvadás-diagnosztikai készülék gyártása akár 4-5 napig is eltarthat, míg egyes konyhai robotgépek összeállítása alig néhány percet vesz igénybe.

Fotó: Lang Róbert

Az új projekt elindításánál fontos feltétel volt az is, hogy a vállalat rendelkezzen az orvostechnikai eszközök gyártásához szükséges ISO minőségirányítási rendszerrel. Kaposváron most indul a berendezés tömeggyártása, melyből később Vietnámon, Algérián, Marokkón, Indonézián, Venezuelán és Szudánon kívül Törökországba is jut majd. Fábián Balázs azt mondta: a mostani program elindításával szintet lépnek.

Új szelek fújnak az iparban, míg 10–15 éve 2-3 nagy projekt adta a vállalat forgalmának zömét, a jövőben sok kis- és közepes üzletből alapozzuk meg a bevétel jelentős részét.

– hangsúlyozta az igazgató. – Alkalmazkodunk a változásokhoz, állandóan van munkánk és újabb megrendelőkkel zajlanak a tárgyalások. Összességében biztató a 2024-es üzleti évünk, mondta.

Fotó: Lang Róbert

Automatizálják a munkaállomásokat

Az új készüléket egységenként, többek közt mintavevő karból, tápegységből, számítógépből és vázból állítják össze, a munka fontos része a programozás, a tesztelés és a végső ellenőrzés. Az első szériát várhatóan a napokban szállítják ki.

– Az első negyedévben időarányosan kedvezőbben alakultak a mutatóink, mint amire számítottunk, tízmilliárd forint feletti árbevétellel zártunk – mondta Fábián Balázs. – Hasonlóan jól alakult az április és a legfrissebb adatok szerint a trend májusban tovább folytatódott.



A Videoton Marcaliban 150 dolgozót foglalkoztat, Kaposváron több mint 600 munkatársuk van és utóbbi városban az idén tovább folytatják a termelés fejlesztését. Helyi mérnökök segítségével automatizálják a munkaállomásokat és a szerelést. Ezen kívül az üzemek korszerűsítését is folytatják, mindkét telephelyen többek közt elvégzik a tetők szigetelését, hőszivattyúkat építenek be és az épületekre napelemeket szerelnek fel.