Az ESG-törvény célja, hogy elősegítse a fenntarthatóságot és a társadalmi felelősségvállalást a vállalkozások körében. Ez a kkv-k számára is új feladatokat jelent. A vállalkozásoknak többek közt mérniük és csökkenteniük kell a szén-dioxid-kibocsátásukat. Ehhez a legtöbb esetben energiahatékonysági intézkedésekre, beruházásokra lesz szükség, és megfelelő hulladékgazdálkodásra. Mindezeken túl a kkv-knak figyelmet kell fordítaniuk a munkavállalói jólétre, és az etikus üzleti gyakorlatokra is: fókuszba kerülnek a dolgozóknak szóló képzési programok, az esélyegyenlőség, az új belső ellenőrzési rendszerek. Mindezt pedig mérni is fogják, például azok a nagyvállalatok, amelyeken nem csak a saját, hanem a beszállítóik fenntartható működését is számon kérik a jogalkotók.

Az Erste nagyvállalati ügyfeleinek már most is segít megfelelni az ESG-törvény előírásainak. A pénzintézet ESG-indexet készít a vállalatok számára idén, melyből kiderül, hogy az adott társaság működése mennyire fenntartható. Az Erste azt tervezi, hogy ilyen ESG-indexszel fogja segíteni a kkv-ügyfeleket is annak érdekében, hogy könnyebben tudjanak eleget tenni az ESG-törvény előírásainak – osztotta meg Szaniszló Bálint.

Szerdahelyi Róbert hozzátette: az Erste elkötelezett abban, hogy segítse a kkv-kat ebben a kihívásokkal teli időszakban. A bank fontosnak tartja a korrekt partneri kapcsolat fenntartását, és ügyfelei számára a legjobb pénzügyi tanácsadást és támogatást nyújtja. Az Erste kkv-üzletága az elmúlt öt évben folyamatosan a legjobb eredményeket éri el az ügyfélelégedettségi felmérésekben, köszönhetően annak, hogy a bank számára elsődleges az ügyfélkiszolgálás minősége és a hosszú távú partneri kapcsolatok fenntartása.