Magyarországon az utóbbi években 6 és 12 ezer hektár közötti termőterületen, mintegy 180-300 ezer tonna burgonyát termeltek a gazdák. A burgonya a magyar háztartások kedvelt alapélelmiszere, ezért a fejlesztéspolitika kiemelt célja a fogyasztói igények egész éves folyamatos kielégítése – hangsúlyozta Farkas Sándor. Kiemelte, a szaktárca 2020-ban a Vidékfejlesztési Program keretében megteremtette a burgonyatermesztéshez kapcsolódó valamennyi technológiai elem fejlesztésének támogathatóságát. 2021-22-ben tízezernél több mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozás mintegy 1200 milliárd forintot meghaladó értékben valósíthatta meg fejlesztési elképzeléseit. A kertészetek számára üvegházak, fóliaházak, hűtőházak építése, gépek és poszt-harveszt technológiák vásárlása és ültetvények telepítése egyaránt elérhetővé vált támogatott módon. Eddig a kertészeti ágazatokat érintő felhívásokban 6900 nyertes pályázat kapcsán 184 milliárd forintot meghaladó támogatási összegről született már döntés.

Farkas Sándor hozzátette, ahhoz, hogy a hazai burgonyatermesztés versenyképes legyen és megfelelő árualappal rendelkezzenek a termelők, a szaktárca célzott támogatásokkal segíti az ágazatot. Mindezen célok eléréséhez nyújtanak segítséget a KAP Stratégiai Terv felhívásai. Az új pályázatok közt prioritásként szerepelnek az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházások, és az agrár-együttműködésekben való részvétel támogatása is, hiszen összefogás hiányában gyenge marad a termelők alkupozíciója az ellátási láncban. Az együttműködések jelentős szerepet tölthetnek be a kisebb méretű gazdaságok megerősítésében is – húzta alá a miniszterhelyettes.

A már megjelent a mezőgazdasági termékek értéknövelését célzó, mintegy 200 milliárd forintos keretösszegű pályázati felhívás a burgonya feldolgozását szolgáló beruházásokhoz is segítség lehet az ágazati szereplőknek. Hozzátette, 50 milliárd forint keretösszeggel kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó és a poszt-harveszt fejlesztések támogatására kiírt új pályázati felhívás jelenik meg, várhatóan júliusban. Ez a kiírás különösen fontos a burgonyaágazat számára, mind a tárolók létesítése, mind a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése érdekében, legyenek azok válogatás, tisztítás, osztályozás vagy csomagolás gépei, illetve gépsorai, kapcsolódó technológiai berendezései, valamint az azokhoz szükséges szoftverek.