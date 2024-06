A vállalkozások július 19-ig nevezhetnek Az év felelős foglalkoztatója pályázatra, ami az idén is azokat a hazai munkáltatókat díjazza, amelyek kiemelkedő tevékenységet folytatnak a foglalkoztatás területén és közzéteszik az ide vonatkozó jó gyakorlataikat. A pályázatot meghirdető OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. azt közölte, hogy a pályázatra magyarországi székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások nevezhetnek olyan programokkal, amelyek legkorábban 2023. januárjától mostanáig valósultak meg.

A díjat kisvállalkozások, középvállalkozások, nagyvállalatok estén két kategóriában és egyéb gazdálkodó szervezetek kategóriában adják át. A kategória győztese egy éven át viselheti „Az év felelős foglalkoztatója 2024” címet és logót. Ezen felül kiosztanak különdíjakat is, amiket az All You Can Move, a Mapei Kft., a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ajánlott fel.

Az érdeklődőknek első lépésként regisztrálniuk kell az ofa.hu/program/felelos-foglalkoztatas oldalon, a pályázati dokumentumok – és a korábban pályázott cégek által kidolgozott jó gyakorlatokból álló példatár is – innen tölthetők le. A felelős foglalkoztató értékként kezeli a munkatársakat és olyan szervezeti kultúrát teremt, amely lehetővé teszi a szervezeti és személyes célok kölcsönösen előnyös összehangolását – hívták fel a figyelmet, hozzátéve: azok a szervezetek, amelyekre nem jellemző a felelős foglalkoztatói magatartás, lemaradnak versenytársaik mögött.

A felelős foglalkoztatás és annak minősítési rendszere hozzásegíti a szervezeteket a munkaerőpiaci alkalmazkodó- és versenyképességük növeléséhez, a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásban és a társadalmilag is felelős munkáltatói magatartás megvalósításában – olvasható az OFA oldalán.