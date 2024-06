A légkondicionáló berendezéseket az Egyesült Államokban kezdték el használni először, ám időben rájöttek, hogy a találmány a nem megfelelő használat mellett, sajnos többet árthat, mint használ. Még az optimálisnak hitt használat mellett is járhatunk el olykor nem kifejezetten praktikus módon, kiváltképp a speciális korcsoportok és egészségi állapotú felhasználók esetében. Az ő érdekükben számos tényezőt szükséges figyelembe venni, hogy biztosítsuk a kicsik kényelmét és egészségét.



Tegyünk meg mindent a kicsik egészségéért



„Minden esetben állítsuk a klímát mérsékelt hőmérsékletre, hogy elkerüljük a hirtelen hőmérsékletváltozásokat, amelyek irritálhatják a gyerekeket” – hívta fel a figyelmet a Gree légkondicionálók műszaki szakértője. „Használjunk olyan üzemmódot, mely lágyabb hűtést-fűtést biztosít. Emellett ügyeljünk a légterelők beállítására is, hogy a légáram ne irányuljon közvetlenül a helyiségben tartózkodókra, mivel ez megfázáshoz, ízületi gyulladáshoz vagy egyéb egészségügyi problémákhoz vezethet.” - állítja a világelső klímamárka szakembere.



Milyen gyakran célszerű tisztíttatni a klímát?



„A klímaberendezéseknél rendszeres ellenőrzésre és karbantartásra van szükség, hogy a levegő mindig tiszta és egészséges maradjon. Nem mellesleg a legtöbb esetben a gyártói garancia egyik feltétele is az évi 2 alkalom felülvizsgálat” – emelte ki a Gree szakértője. „A műveletet mindig a szezon előtt érmes elvégeztetni a hűtésre és fűtésre is használt berendezéseknél.”



A Gree profija megemlítette, hogy a légtechnikai berendezések tisztítását nem csak az otthonokban kell elvégezni, az autóklímáknál is elfordul, hogy a rendszeres tisztítás elmaradása egészségügyi problémákhoz vezet, különösen a légúti fertőzésekre érzékeny gyermekeknél. Válasszon olyan klímaberendezést, amely legalább HEPA szűrővel vagy akár annál nagyobb hatékonyságú szűrővel rendelkezik, hogy eltávolítsa a poratkákat, polleneket és egyéb allergéneket a levegőből. Párásító funkcióval ellátott klímák segíthetnek fenntartani a megfelelő páratartalmat, mely fontos a gyerekek légzőszervi egészségéhez. Ennek megoldásaként a Gree Magyarország hozta el hazánkba a légtisztítás forradalmi újítását, a Airow 3 légtisztító modult. Az eszköz magas oldalfali klímaberendezésekbe könnyedén elhelyezhető, láthatatlan védelmet nyújtva a felhasználók számára. Mind a klímaberendezés telepítéséhez, mind pedig a tisztításához keressünk szakembert a viszonteladó partnerhálózatból, aki igazoltan rendelkezik biztonságos üzemelést garantáló hatósági tanúsítványokkal.



Hány fokon egészséges?



„A nem megfelelő klímahasználat megbetegíthet akkor is, ha rendszeresen kitisztíttatjuk a berendezést, ezért fontos az elővigyázatosság” – figyelmeztetett a Gree légkondicionálók munkatársa. Ha betartjuk a legfontosabb óvintézkedéseket, kellemetlen betegségektől óvhatjuk meg gyermekeinket és magunkat:



Ne akkor kezdjük el hűteni a lakást vagy az autót, amikor már túlmelegedett, hanem korábban, fokozatosan érjük el a kívánt hőmérsékletet, a lehűtött lakótér nem ártalmas a kicsikre nézve, ugyanakkor, ha hirtelen csökkentjük a hőmérsékletet, az intenzív hűtésből adódó huzatban könnyebben megfázhatnak. Használjon olyan klímaberendezéseket, amelyek programozható időzítővel rendelkeznek, így előre beállíthatja a hőmérsékletet és az üzemidőt. Az intelligens klímák távolról is vezérelhetők, melyeket telefonról vagy más eszközről lehet irányítani, hogy mindig az ideális környezetet biztosítsa a gyerekek számára. A mesterséges intelligenciával ellátott berendezések pedig a felhasználói szokásokat alapul véve, öntanuló vezérléssel rendelkeznek.



Ne hűtsük le nagy hőségben 23-25 celsius fok alá a levegőt, mert a megfázás mellett a szervezetet sokként éri a hideg helyiségből kilépni a kinti forróságba.



A kisbabák a klimatizált helyiségben mindig viseljenek hosszú ujjú ruhát és zoknit, ha szükséges takarót is terítsünk rájuk! A klíma használatával a csecsemők érzékeny bőre kiszáradhat, ezért a megfelelő bőrápolásra is oda kell figyelni.



Hogyan válasszunk?



A Gree légkondicionálók szakértője fontosnak nevezte a klímaberendezések megfelelő kiválasztási szempontjait is. „Olyan készüléket érdemes vásárolni, amelyben akár extra funkciók is megtalálhatók, amelyek óvják az egészséget. Kisgyermekek mellett fontos szempont lehet, hogy a berendezés csendes üzemű legyen, a legmodernebb készülékek az ideális hőmérséklet biztosítása mellett a zajterhelés csökkentésre is hangsúlyt helyeznek. A gyerekbarát klímák extra csendes működéssel rendelkeznek, hogy ne zavarják a gyerekek alvását vagy pihenését. Olyan modelleket válasszon, amelyek kifejezetten alacsony zajszinttel működnek. A gyerekzár funkcióval ellátott klímák megelőzik, hogy a kicsik véletlenül megváltoztassák a beállításokat. Válasszunk olyan klímaberendezést, amely energiatakarékos és környezetbarát. Az energiahatékonyságot az energiacímkén találjuk, ezért az azon található kW/óra/szezon értéket szükséges górcső alá venni.



A szakértő az idei újítások közül kiemelte a piacon egyedülálló hővisszanyerős friss levegő modult. Ennek segítségével friss levegőt tudunk bejuttatni a hűtött vagy fűtött helyiségbe olyan módon, hogy az elhasznált levegő energiájával, többlet energia felhasználása nélkül, előfűtjük vagy előhűtjük a kinti levegőt. A tisztított, páramentesített levegő, pedig könnyebbséget jelenthet gyermekünk egészségének megóvásban.



A fenti tippek és intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a klíma használata kényelmes és biztonságos legyen az egész család számára, hosszú távon megőrizve egészségünket és komfortérzetünket.