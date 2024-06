A kapcsolódó jogszabály-módosítások meg is jelentek, melyek többek között a 10 hektár alatti kistermelőket érintő szankciókra, a vetésváltásra vonatkozó előírások növénytermesztés diverzifikációjával történő teljesíthetőségére, az Agro-ökológiai Programban (AÖP) alkalmazott egyes készítmények 50 méteres biztonsági sávjára vagy a szélerózióval sújtott területek kedvezőbb besorolására vonatkoznak.

Az alábbi fontosabb változások tehát már az idei, 2024. évi kérelmezést és gazdálkodási gyakorlatot is érintik.

1. 10 hektár alatti gazdálkodók adminisztratív tehercsökkentése

A támogatás igénybevétele szempontjából eddig kötelezően alkalmazandó, ún. feltételességi követelményekhez kapcsolódó ellenőrzések és szankciók alól a továbbiakban mentesülnek mindazon mezőgazdasági termelők, akiknek az Egységes Kérelemben (EK) bejelentett támogatható területe nem haladja meg a 10 hektárt. Az intézkedés több tízezer kis gazdaságot érint.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy termelő kevesebb, mint 10 hektáron gazdálkodik, akkor egyáltalán nem kell attól tartania, hogy a feltételesség keretében valamilyen környezetvédelmi vagy éppen állatvédelmi szabály megsértése miatt csökkentené a Kincstár az agrártámogatásait. Ezeket ugyanis ellenőrizni sem fogják nála a támogatásokhoz kapcsolódóan. Viszont arra emlékeztetjük a gazdálkodókat, hogy a hagyományos értelemben vett, támogatásokhoz nem kapcsolódó hatósági vizsgálatok lehetősége nem szűnik meg, a jogkövető magatartás továbbra is mindenkinek állampolgári kötelessége.

2. Az idei évtől a HMKÁ 7 követelményét a vetésváltás mellett a növénytermesztés diverzifikációjával is teljesítheti a gazdálkodó:

- ha a 10 és 30 hektár közötti szántóterülettel rendelkező mezőgazdasági termelő tárgyévben legalább kétféle szántóföldi növénykultúrát termeszt, azzal, hogy a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el,

- a 30 hektár feletti szántóterülettel rendelkező mezőgazdasági termelő legalább háromféle növénykultúrát termeszt, azzal, hogy a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el, és a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 95%-át.

Az EK-ban – amelynek benyújtási határideje idén június 10. - a termelőnek nem kell külön nyilatkoznia arról, hogy a követelményt milyen módon teljesíti. A diverzifikációra vonatkozó egyéb szabályok (vizsgálandó időablak, növénykultúrák különbözősége) megegyeznek az AÖP vonatkozó előírásaival, így az AÖP magasabb szintű diverzifikációra vonatkozó vállalás teljesítésével a gazdálkodó természetesen a HMKÁ 7-et is teljesíti.

3. Azon termelők, akik a Vidékfejlesztési Program (VP) és az idei közvetlen támogatások keretében egyaránt részesülnek területalapú támogatásban (pl. az új rendszer szerinti BISS támogatást és a VP-ből finanszírozott erdősítési támogatást is igénybe veszik), a korábbi szabályozás értelmében kettős szankciórendszer kockázatának voltak kitéve. Nem csak az előző időszakban érvényes kölcsönös megfeleltetési szabályoknak, hanem a 2023-ban elindult új időszakban alkalmazandó ún. feltételességi szabályoknak is meg kellett felelniük. Az egyszerűsítési csomagnak köszönhetően ez kettősség megszűnik! Tehát azok, akiket valamely területük miatt a feltételesség keretében kell ellenőrizni,, mentesülnek a további kötelezettségek alól, amelyek a kölcsönös megfeleltetési (KM) miatt terhelték volna őket.