A kajszi mellett őszibarackot is kínáltak az őstermelők és kereskedők, így aki vitaminban gazdag táplálékot keresett, megtalálhatta számítását. Kapós volt a szuloki dinnye is a pénteki piacon. – Ez a fóliás dinnye első termése. Sokkal előrébb van már érésben, ami a hirtelen jött, nagy melegnek köszönhető, mondta Kristóf Katalin őstermelő. Szeletben, félbe vágva vagy egészbe is vitték a mézédes szuloki dinnyét a vásárlók, de a sárgadinnyére is többen szemet vetettek.

Az új vásárcsarnokban sorbanálltak ezen a pénteken is a grillezés szerelmesei friss kolbászért. De az igazán leleményes hobbiszakácsok bármit meggrilleznek, nem kell, hogy az hús legyen. – Nagyon mennek most a grillsajtok, de sokan keresik a joghurtokat és a fetát is, mondta Virág János, kaposszerdahelyi őstermelő, aki saját gazdaságában termeli meg az ínycsiklandó termékek alapanyagát, vagyis a tejet.

Természetesen egyre több őstermelő kínál zsenge csemegekukoricát is, igaz egyelőre kissé borsos áron. De aki belekóstolna a nyár ízeibe, nem hibázik a Kaposvári Nagypiaccal.