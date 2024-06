A diákmunkát erős szezonalitás jellemzi. Nyáron számos szektorban, így például a kereskedelemben, illetve a gyártás területén a nyári szabadságok tömeges kiadása miatt tervezhetően megnő a diákok iránti igény, hiszen az időszakos helyettesítések megoldásának továbbra is ez a legkézenfekvőbb módja. A mezőgazdaságban, illetve a rendezvényekhez és vendéglátáshoz kapcsolódó feladatok területén pedig a csúcsszezon generál jelentős plusz keresletet. A rendezvényekhez, fesztiválokhoz kapcsolódó munkák eleve igen népszerűek a diákok körében, hiszen amellett, hogy ingyenes részvételt biztosítanak egy-egy, a korosztály széles körében népszerű eseményen, még jövedelmet is biztosítanak. Egyes területeken, így például a fizikai munkavégzés a logisztika, raktározás, a call center és az IT esetében ugyanakkor nem csupán szezonális, hanem folyamatosan magasabb szintű a kereslet a korábbiaknál.

– 2024 első négy hónapjában 2050 forint volt az általunk közvetített diákok átlagos órabére, ami 14 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 1800 forintos szintet – emelte ki Pénzes Lili, a Trenkwalder diáküzletágának operatív vezetője. – A növekedést egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése okozza, másrészt a munkáltatók gyakran törekednek is arra, hogy versenyképes bérekkel vonzzák be a diákokat. A nyári időszakra kínált alapórabéreket számos esetben teszik még vonzóbbá olyan kiegészítő juttatásokkal, mint a műszakpótlék, a heti minimum 2-3 műszak esetén járó jelenléti bónuszok, vagy éppen céges busszal történő szállítás a lakóhely és a munkahely között. Emellett egyre több helyen érhető el a diákok számára a hibrid munkavégzés lehetősége, ami érezhetően elősegíti a Z generáció munkaerőpiaci integrációját.”

A diákmunkával elérhető jövedelem vonzerejét az is növeli, hogy 2022 óta SZJA-mentes a 25 év alatti munkavállalók jövedelme. Ez azt jelenti, hogy például egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló teljes egészében megkaphatja a bruttó órabérét, ami a jelenlegi átlagot jelentő 2050 forint esetében 308 forinttal nagyobb jövedelmet jelent óránként.

Bár már javában zajlik a jelentkezés a felajánlott pozíciókra, aki a tanulmányi szünetben szeretne munkát vállalni, egyelőre még rengeteg lehetőség között válogathat. A jelentkezés során komoly előnyt jelent, ha valaki – a jellemzően heti 20-25 órára vállalt – munkaidejének beosztásával rugalmasan tud alkalmazkodni a foglalkoztató cég igényeihez.

– Észrevehető, hogy a cégek idén érezhetően kevesebb diákmunkást keresnek olyan egyszerűbb munkakörökre, amelyben könnyen megoldható az automatizálás, mint akár egy évvel korábban. A mesterséges intelligencia tavalyi berobbanása óta egyre több cég kezdte bizonyos munkafolyamatait racionalizálni az új lehetőség alkalmazásával, ennek a változásnak pedig már egyre érezhetőbbek a hatásai” – mutat rá egy érdekes aktualitásra Trenkwalder szakembere.