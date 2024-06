Egy vállalkozásfejlesztési program részeként hozták el a cápát

Egy vállalkozás vezetése elsősorban szakmai tevékenység, ami a gyakorlattal alakul ki, de egyben bonyolult szerep is – ezt már Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) általános alelnöke mondta köszöntőjében, mert ő maga is 30 éves vállalkozói múltat mondhat magáénak. Moldován András előadását ugyanis a SKIK rendezte egy vállalkozásfejlesztési projekt részeként, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatott. A cél, hogy a hátrányos helyzetű térségekben javítsák a vállalkozások versenyképességét.