Az erdők helyzetéről szóló 2024-es globális jelentés az innováció szerepét hangsúlyozza az új erdőgazdálkodási megközelítésekben.

A klímaváltozás növeli az erdők kitettségét a különböző stresszoroknak, mint az erdőtüzek vagy a kártevők – olvasható az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) új kiadványában, ami egyúttal az innováció fontosságára hívja fel a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodás elérésében.

A világ erdeinek állapota 2024-es jelentés az innovációról az erdőgazdálkodásban a fenntarthatóbb jövő érdekében kiadvány a FAO római központjában zajló Erdészeti Bizottsági ülés első napján került bemutatásra. A bizottság a FAO legmagasabb szintű erdőkkel foglalkozó szerve, amely a legfontosabb szakpolitikai és szakmai ügyek azonosításával és azok megoldásaival foglalkozik.

A kiadvány szerint bizonyítékokkal alátámasztható az az állítás, hogy a klímaváltozás hatására az erdők kitettsége az erdőtüzeknek és kártevőknek nőtt.

Az erdőtüzek intenzitása és gyakorisága is emelkedik – korábban érintetlen területeket is sújtva –, ami a tavalyi év során mintegy 6 687 megatonna szén-dioxidot juttatott a légkörbe. A boreális erdőtüzek ezt megelőzően is a globális széndioxid-kibocsátás 10%-ért voltak felelősek, ám 2021-ben – főleg a hosszú, aszályos időszak miatti súlyosabb tűzesetek okán – ezen erdőtüzek új rekordot döntöttek, az erdőtüzek számlájára írható kibocsátások negyedét okozva.

A klímaváltozás miatt az erdők érzékenyebbek az invazív fajok támadására, ezáltal a rovarok, kártevők és betegségek a fák növekedését és túlélését is veszélybe sodorják. A fenyőfa fonalférge eddig is jelentős károkat okozott Ázsia egyes országainak őshonos fáiban, míg 2027-ig Észak-Amerika bizonyos részei is várhatóan súlyos károkat fog elszenvedni.

A fakitermelés eközben rekordszinten dübörög. A járvány alatt valamelyest bezuhant a szektor, ám azóta a termelés újra elérte az évi 4 milliárd köbmétert.

Mintegy 6 milliárd ember használ faanyagnak nem minősülő erdészeti termékeket és a világ rászoruló lakosságának 70%-a él erdei javakkal a táplálkozás, orvosság, energia, jövedelem és egyéb célok biztosítására. Becslések szerint a fanyersanyag iránti globális kereslet akár 49%-kal is nőhet 2020 és 2050 között.