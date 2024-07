A kiírás révén a nagyobb projektekhez képest kevesebb kötelező vállalással, és könnyített feltételekkel juthatnak legfeljebb 200 millió forint támogatáshoz a kisebb élelmiszert előállító vállalkozások. A pályázatokat a mezőgazdasági termékek feldolgozásával kapcsolatosan épületek kialakítására, felújítására, új eszközök, gépek beszerzésére, az új technológiai rendszerek kialakítására, valamint az energetikai korszerűsítésekre is be lehet nyújtani. A fejlesztésekhez kapcsolódóan az alap támogatási intenzitás mértéke 50%, de ez bizonyos esetekben 70%-ig növekedhet. A támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 50 millió forintig előleg is igényelhető lesz majd a projektekhez. A lehetőség keretei között élelmiszer, bor, takarmány előállítása vagy éppen a mézkiszereléshez, gyapjúfeldolgozáshoz kapcsolódó fejlesztések egyaránt támogathatók. A pályázattal az Agrárminisztérium kifejezetten a kistermelőket célozza, számukra kíván kiemelten előrelépési lehetőséget nyújtani.

Cél a hazai vállalkozások magasabb hozzáadott értékű termékek előállítását célzó, versenyképesebb termelési és termékstruktúrájának kialakítása, a piaci keresletre alapozott fejlesztések megvalósulása.

A felhívás és a kapcsolódó tájékoztató anyagok, mellékletek az Agrárminisztérium tematikus weboldalán, a https://kap.gov.hu felületen találhatók.