Országosan ezer vállalkozó jelezte, hogy csatlakozna a kézi visszaváltás rendszeréhez, ám erről egyelőre még keveset tudnak az érintettek, akik azt is mondják, hogy egy kisboltban kevés a hely göngyöleget tárolni.

A lengyeltóti KLM ábécé példája azonban azt bizonyítja, hogy nem lehetetlen.

– Az elsők között voltunk, akik leadták az igényeiket REpont automatára, de mi egyelőre csak a kézi visszaváltás lehetőségére vagyunk jogosultak

– mondta Lenner Éva lengyeltóti üzlettulajdonos. – Igaz, még nem indult el a rendszer, de úgy tudjuk, hogy kapunk hozzá eszközöket és zsákokat is. Kiemelte: az a törekvésük, hogy gépi visszaváltásra is legyen lehetőség az üzletben.

– Tisztában vagyok vele, hogy környezettudatosnak kell lenni és ezt valahol egyszer el kell kezdeni – tette hozzá az üzletvezető. – Pedig ehhez sok helyre lesz szükség és egy embernek foglalkoznia kell a kézi visszaváltással. Ami nem lesz könnyű, mert már most is nehéz az üres álláshelyek feltöltése – tette hozzá Lenner Éva, aki úgy véli, hogy egy kisvárosban egy olyan jól működő boltban, mint az övé, át kell venni az üvegeket.