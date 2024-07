Ha nyár, akkor fesztiválszezon - amiből természetesen a Lidl sem maradhat ki! Idén két zenés-kulturális rendezvényre települ ki hazánk piacvezető kiskereskedelmi áruházlánca. A július 24-én startoló Campus Fesztiválon, majd az augusztus utolsó napjaira időzített SZIN-en a Lidl FesztMarket közel 400, bolti árakon, valamint az éppen aktuális napi akciókkal kínált termékekkel szolgálja ki a bulizók mindennapi igényeit. A fesztiválozók pihenéséről a chill zónák gondoskodnak, de mindenkit várnak az áruházlánc edukációs és HR-aktivitásai is.

A Lidl Magyarország is beszáll az idei fesztiválszezonba, így július 24-28. között Debrecenben a Campus Fesztiválon, valamint augusztus 28-31. között Szegeden a SZIN-en várja a résztvevőket. Az áruházlánc ugyanis kifejezetten a fesztiválozók igényeire szabva állította össze FesztMarket néven kitelepülő üzletében, fesztiváltól függően a közel 300-400 árucikket számláló termékportfólióját.

A bulizók a FesztMarketben több mint 30-féle friss zöldség-gyümölcs, bőséges helyben sütött pékárukínálat, valamint hazai és nemzetközi készételek, rágcsálnivalók, illetve üdítők közül is válogathatnak majd. Grilltermékek esetében az idei szezon újdonságaiból is széles választékot kínál az áruházlánc, így pácolt csirke- és sertéshúsok, grillkolbászok, de olyan ínyencségek is kaphatók lesznek, mint például a kacsamell és a lazac. Az áruházlánc fontosnak tartja, hogy a termékkínálatában megtalálható újdonságokat a fesztiválüzletekben is elérhetővé tegye, így a kilátogatók az áruházlánc széles croissant választékából is válogathatnak majd, de a fesztiválhoz kapcsolódó nem élelmiszerjellegű, többek között ruházati termékek is megvásárolhatóak lesznek a FesztMarketben, a Lidl-től már megszokott kedvező árakon.

Az egészséges életmód és táplálkozás szellemiségét követve a kínálatban a kizárólag növényi alapú, vegán alapanyagok, pékáruk, vagy akár vegán készételek is megtalálhatók. De fontos szempont volt a vállalat fenntarthatóság iránti elkötelezettsége is. „Az egészséges életmód támogatása mellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a fesztiválokon minél kevesebb hulladék keletkezzen, így szelektív hulladékgyűjtőket helyezünk ki a FesztMarkethez és az aktivitási zónákhoz egyaránt. Emellett arra is külön ügyelünk, hogy minimalizáljuk az élelmiszerfelesleget, ezért az országos élelmiszermentési program keretein belül a megmaradó zöldségeket és gyümölcsöket, valamint a pékárukat karitatív partnereinknek ajánljuk fel, akikkel együttműködve már ma is több tízezer családot segítünk havi szinten” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a vállalat kommunikációs vezetője.