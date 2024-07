Mi történik, ha a gyermeket túl sok pénzzel engedjük el egy nyári programra, esetleg éppen túl kevéssel? Nos, erre a kérdéskörre egy diákszámla nyújthat megfelelő választ! Ebben az esetben ugyanis minimális vagy éppen semmilyen mennyiségű készpénzzel nem kell a kisgyermekeket ellátni. Egy bankkártya segítségével saját maguk tudják kontrollálni költéseiket, így az önállóságra, a nagyobb fokú pénzügyi tudatosságra nevelés is megvalósul. A kártya azt a biztonságot is meghozza, hogy csak annyi egyenleg van rajta, amit szülőként engedélyezünk és feltöltünk rá. Itt előkerül egy újabb kérdés, illetve döntési lehetőség: szeretnénk-e a gyermeknek saját bankkártyát, vagy inkább egy társkártya segítségével adnánk hozzáférést a családi számlához?

Mik is a saját bankkártya veszélyei, illetve előnyei? Nos, az említett második esetben a családi számlához egyes bankoknál 4-6 darab társkártya is igényelhető. Ennek kétségtelen előnye lehet az a költséghatékonyság, hogy mindenki egyetlen számlát használ, ugyanakkor ez önmagában veszélyt is hordozhat. De mit? Például azt, ha az egyik kártya illetéktelen kezekbe kerül, akkor akár az egész számlánkat lenullázhatják! Mindezek kivédésére jó ötlet lehet a banki tranzakciók megerősítését szolgáló sms-szolgáltatás ­– de ebben az esetben már megtörtént a baj, hiszen utólag értesültünk arról, hogy megpróbálták levenni az összeget. Jó megoldásnak tűnhet egy bankkártyalimit beállítása is, csakhogy itt is figyelnünk kell: ne állítsunk be túl alacsony összeget, hogy ne kelljen folyton módosítani! De a túl magas limit sem jó ötlet, hiszen így pedig fennáll a túlzott költekezés veszélye.

„Mindezek függvényében sokkal célravezetőbb lehet a gyermek saját bankszámlájának megnyitása.” – mondta el Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője. A bankok jelentős része díjmentes és technológiailag vonzó szolgáltatásokkal próbálja elnyerni az ifjú számlatulajdonosok kegyeit, ezzel együtt a kiskorúak oktatására és az adott bank irányába történő lojalitás kialakítására törekszenek. Hiszen később ide jöhet majd az ösztöndíj a felsőoktatási intézménytől, ide fogja a gyermek felnőttként az első munkabérét utaltatni, vagy itt fog kérelmezni először folyószámlahitelt.” – tette hozzá.