Cséplő Péter, a kaposvári A-2009 Kft. ügyvezető tulajdonosa megerősítette a felmérések eredményét. Folyamatos felívelés mellett növekvő az érdeklődés náluk. A forgalom a nagy meleg ellenére is jó, nemcsak érdeklődő van, de üzletek is köttetnek. Nyugat-Európából, Franciaországból, Olaszországból, Németország és a Benelux államokból hoznak be autókat, bevizsgált, jó állapotú, megkímélt kocsikat dobnak piacra.

Sok a készpénzes vevő, akik nem hitelre vásárolnak.

– mondta Cséplő Péter tulajdonos-ügyvezető.

A rekordforgalmat beharangozó hírek eljutottak Molnár Andráshoz is, aki évtizedek óta foglalkozik használt autók adásvételével Kaposváron, ő azonban kétkedve fogadja a számokat.

Mi azt tapasztaljuk, hogy alig van érdeklődő, és autót keveset adunk el.

– mondta az autókereskedő. – Azt gondolom, hogy ez a felívelő tendencia Győr, Szombathely vagy Székesfehérvár környékére jellemző, ezt mondták a banki partnereink is.

A tavaszi kezdet még jónak ígérkezett, de a nyáron érezhetően visszaesett a kereslet. Két kategória megy, az egyik a nagyon olcsó, de még használható, a másik a 2–2,5 millió forint értékű, jó állapotú kocsi. A nagy értékű használt autókra szerinte Somogyban nincs számottevő kereslet.

A nagy meleg is visszafogja az érdeklődést, mert ilyenkor az emberek nem az autókereskedéseket szeretik járni.

– felelte érdeklődésünkre Mészáros Péter, kaposvári autókereskedő.

Összességében rosszabb évre számítok, mint a tavalyi vagy a tavaly­előtti. Jellemzően nem somogyiak a vevők, tíz autóból nyolcat nem Kaposvárra adunk el.

A kereskedők közülük többen is megjegyezték, hogy a közlekedésfelügyeletre a honosításhoz már csak szeptember közepére van időpont. Két hónapot azonban nem várnak az ügyfelek az autókra, ez is nehezíti az értékesítést, mert a vásárlók nyáron azért vesznek kocsit, hogy rögtön menjenek vele nyaralni.



Országosan az első féléves rekordot beállító belföldi használtautó-piac mögött több tényező állhat. Egyrészt folyamatosan növekszik a hazai személyautó-állomány, tavaly év végén már megközelítette a 4,2 milliós határt, ami több mint 14 százalékkal magasabb az öt évvel korábbi szintnél. Másrészt a lakosság egy része jövedelmi helyzetének lassú rendeződése nyomán most pótolja az előző években elmaradt autóbeszerzéseit.