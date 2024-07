A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint júliusban sem az üzleti szféra, sem a lakosság kilátásai nem változtak érdemben júniushoz képest. A GKI konjunktúraindexe hibahatáron belül, 1 ponttal csökkent. A cégek foglalkoztatási szándékai nem sokat változtak. Áremelési terveik viszont érdemben csökkentek, s ezzel nyolc havi mélypontjukra estek. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága valamelyest mérséklődött az előző hónaphoz képest.

A vállalati és lakossági kilátások összefoglaló mutatója, a GKI konjunktúra index júliusban 1 ponttal apadt az előző hónaphoz képest. Ez bőven hibahatáron belüli változást jelent. A GKI üzleti bizalmi index, a vállalkozói szektor kilátásait kifejező mutató tavaly július óta egy szűk sávban ingadozott. Az index, a másfél pontos csökkenés dacára, ebből júliusban sem tört ki. Az aktuális hónapban csak a kereskedelmi cégek körében következett be markán-san kedvező változás (az ágazat bizalmi indexe 3 ponttal emelkedett), az építőipari terme-lők és az üzleti szolgáltatók kilátásai hibahatáron belül változtak. Az iparban némileg rom-lottak a várakozások (a bizalmi index bő 2 pontot esett). Továbbra is az éptőiparból érkez-nek a leginkább pesszimista tudósítások. Az iparban a rendelésállomány értékelése nem változott, de a saját termelésű készletek megítélése és a következő három hónapban vár-ható termelési kilátás érezhetően romlott. Az építőiparban a rendelésállomány értékelése kissé romlott, a foglalkoztatási várakozások viszont javultak. A kereskedelemben az előző három hónap üzletmenetével való elégedettség és a készletek értékelése is javult, a követ-kező három hónapban várható megrendelések változatlansága mellett. A szolgáltató ága-zatban a következő három hónapra vonatkozó foglalkoztatási tervek enyhén romlottak, míg az üzletmenet megítélése és a forgalmi várakozások alig változtak.

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága júliusban sem változott érdemben, a létszám bővítését és csökkentését tervezők aránya hozzávetőleg megegyezik. Júliusban érezhe-tően csökkentek az üzleti szféra összesített áremelési tervei, s ezzel nyolc havi mélypont-jukra estek. A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága az előző hónappal összevetve né-mileg romlott.