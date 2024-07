Pécsen is élénkül a piac

Már a 14. században működött egyetem Pécsett, ahova azóta is sokan érkeznek tanulni. Azt nem tudjuk, hogy a középkori diákok hogyan oldották meg a lakhatásukat, a mostani egyetemisták helyzetét azonban megvilágítja nekünk Marosvári László a GDN Ingatlanhálózat helyi irodájának tulajdonosa.

Az ingatlan szakértő elmondta, hogy minden évben érzékelhető, hogy ha új hallgatók érkeznek a városba, felélénkül kicsit a piac. Idén a vásárlókedv Pécsett is visszaesett, inkább bérelnek, mint vesznek a városba tanulni érkezők. A bérelhető lakások között nagy a szórás árban és felszereltségben is. A legtöbbet a külföldi hallgatók tudnak és hajlandóak fizetni, cserébe a jól felszerelt, erkéllyel is rendelkező, lehetőleg új építésű vagy felújított ingatlanokat keresik. Az ár mindenkinél fontos tényező, általában 3-4 ezer forintos négyzetméterenkénti bérleti díjat hajlandóak fizetni Pécsett a lakásokért a diákok. A GDN Ingatlanhálózat- Pécs portfóliójában is vannak bérelhető lakások, a kollégák felkészültek ebben a szegmensben is, de akadnak kifejezetten az egyetemistákra specializálódott, kizárólag bérléssel foglalkozó ingatlanosok is a városban.

A fővárosban emelkedő árak

Már a ponthatárok kihirdetése előtt emelkedni kezdtek Budapesten a bérleti díjak. A diákok elsősorban a garzonokat keresik vagy nagyobb lakásokat bérelnek ki többen, mondta Radics Anna a GDN Ingatlanhálózat I. kerületi, Your Home irodájának értékesítési vezetője. A 25 éves tapasztalattal rendelkező szakértő kiemelte, hogy sokan tértek át a rövid távú kiadásról a hosszabb távúra, így elég sok, szépen berendezett, jó helyen lévő ingatlan került a bérelhető lakások közé. Ennek köszönhető az is, hogy már jó ideje nem igazán adható ki jó áron olyan lakás, ahol a nagyi bútorai vannak. Modern, tetszetősen berendezett, gépesített ingatlanokat keresnek a fiatalok. Sok újépítésű is bérelhető, hiszen több befektető úgy vásárolt, hogy kiadhassa a lakását. Ezekért 200-300 ezer forintot is elkérnek havonta. A tapasztalat azt mutatja, hogy ma már nehéz ennél olcsóbban a fővárosban minőségi bérlakást találni.