A gazdálkodó érdeklődésünkre elmondta, több fajta, különböző érési idejű szilvával foglalkoznak. Normál évben augusztus közepétől október közepéig tudnak szüretelni. A gyümölcsök két-három hét különbséggel érnek be.

– Próbálkoztunk magyar fajtákkal, de azok nagyon érzékenyek a sharka vírusra, ezért azt tapasztaltuk, hogy ültetvényben nem tanácsos ezekkel foglalkozni – emelte ki Madarász Zoltánné. – Ezért nekünk zömében német fajta szilvafáink vannak. Ezek rezisztensek, toleránsak a betegségre. Fontos, hogy minél több gyümölcs kerüljön a piacra, és sokféle célra fel lehessen használni, éppen ezért választottunk olyan fajtákat, amelyek ellenállóbbak a betegségekkel szemben. Roppant jó gyümölcs a szilva, mert lekvárnak, aszalványnak is megfelelő, és természetesen pálinka alapanyagként is kiváló – mondta a porrogi őstermelő.

Madarász Zoltánné arról is beszélt, a fajtától, a betakarítási módtól is függ, mennyibe kerül a szilva. – Láttam olyan hirdetést, ahol kilónkét 200 forintért árulták – mondta. – Ez azért lehetséges, mert géppel rázták le a fáról. Az ilyen árak inkább az alföldi régióra jellemzőek. Somogyban a nagy szemű, jó ízű, kézzel szedett szilva körülbelül 500 forintba kerül kilónként. Ez válogatott, termelőtől származik, ezért is kell többet fizetni érte. Termelői árról beszélünk, ezért a zöldségesnél természetesen magasabb árakkal is lehet találkozni – tette hozzá Madarász Zoltánné.

A Kaposvári Nagypiacon is árulták már a szilvát a kereskedők és az őstermelők pénteken. Legolcsóbban 400 forintért lehetett hozzájutni, de volt olyan fajta, melyért 600 forintot is elkértek. Tomka Anna szennai családi gazdálkodó egy hektáron foglalkozik a gyümölccsel, főleg cacanska fajtával.

– Nálunk már június végén elkezdődött a szezon, és nagyjából szeptember 20-ig kitart – mondta Tomka Anna. – Nagyon vegyes szilva terem a fákon. Vannak kisebb és nagyobb fajták is. Többnyire lekvárt és befőttet készítek belőle, kisebb tételben pedig frissen is értékesítem Budapesten. Tavaly semmi nem termett, mert elfagyott tavasszal, idén már jobb a helyzet, bár van olyan hatvan fából álló sorunk, ahol egy tonna helyett összesen csak száz kilót tudtunk leszedni. Egy másik, szintén hatvan fából álló sorban azonban két tonnányit tudunk betakarítani – emelte ki Tomka Anna.