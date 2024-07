– Az egyszerűsített foglalkoztatáson belül kétféle munkavégzést különböztetünk meg: mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkát és alkalmi munkát – tájékoztatott szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). – Mezőgazdasági, illetve turisztikai idénymunkánál a munkavállaló foglalkoztatása az adott évben nem haladhatja meg a 120 napot. Alkalmi munkánál az egymást követő öt napot, egy hónapban a 15 napot, az adott éven a 90 napot.

A munkáltató kötelezettsége a munkavállaló bejelentése, ezt még munkavégzés előtt meg kell tennie. Személyesen vagy papíron nem lehet bejelenteni, de a munkáltató számos egyéb lehetőség közül választhat. Munkavállalóját bejelentheti: a 185-ös telefonszámon, mobilalkalmazásban, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), vagy az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ANYK) - T1042E adatlapján.

A NAV közleményében kitért rá: érdemes az ONYA-t használni, hiszen webes alapú, akár okostelefonról is használható. Az alkalmazott bejelentése néhány kattintással teljesíthető, sőt, a felhasználó az érvényes bejelentéseket is lekérdezheti. Az ONYA azt is ellenőrzi, hogy a foglalkoztatott neve és az adóazonosító jel összetartozik-e, így csak hibátlan adatlap nyújtható be. Bejelentéskor meg kell adni a munkavállaló nevét, adóazonosító jelét, tajszámát, a munkavégzés jellegét (alkalmi foglalkoztatás, vagy mezőgazdasági, turisztikai idénymunka), a munkaviszony napjainak számát, a nyilatkozatot más tagállamban fennálló biztosítási jogviszonyról, és a munkáltató adószámát.