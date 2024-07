Gépmadarak várják, hogy helyrehozzák őket a kaposújlaki hangárban, ám nem olyan mennyiségben érkeznek már, mint a korábbi években.

Korábban több munkánk volt Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, most ez nagyon visszaesett

– mondta Kornyik Csaba, az Aviarent ügyvezetője. Az okok egészen egyszerűek, megugrottak a költségek.

– Magasak az üzemanyagárak, de az olaj is megdrágult, nem beszélve az alkatrészekről és a működéshez kapcsolódó költségekről – tette hozzá Kornyik Csaba. Ahogyan minden járműre, a repülőgépekre is biztosítást kell kötni, ennek díja is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban. Korábban egy ülés biztosítása 40 ezer forint volt, amely most 120 ezer forintra rúg. Így egy hatfős kisgép komplett biztosítása minden egyéb díjjal együtt akár kétmillió forint is lehet évente.

Fotók: Lang Róbert

De új terhek is kerültek a kisgépes repülésre, amelyek jelentősen megdrágítják azt. Kornyik Csaba úgy fogalmazott: megroppant a magyar repülőgépes megrendelések piaca. – Volt több olyan ügyfelünk, aki oktatással foglalkozott, és hozzánk hordta a gépeit karbantartásra. Ők is eltűntek, mert az oktatási engedély is sokkal többe kerül, mint korábban – mondta. – Az, hogy egy cég gazdasági tevékenységet nem tud folytatni, hanem csak kedvtelésből repül, ma már nem jellemző, hiszen nagyon magasak a fenntartási költségek – fogalmazott a kaposújlaki reptér vezetője.

A reptér fenntartása sem két fillér, hiszen az energiaköltségek sem olyanok, mint akár egy éve. Kaposújlak esetében a nyári áramszámla a korábbi mintegy 300 ezer forintról 500 ezerre nőtt. Ráadásul az elmúlt években egy modern hangár kialakításával 100 milliós beruházást hajtottak végre, ezzel jelentősen felélte tartalékait a cég. Ez pedig a mostani helyzetben nagyon jól jönne.

– Mi azért tesszük a dolgunkat, de sajnos fennáll a veszély, hogy télen bajban leszünk. Ilyenkor, nyáron szoktuk megtermelni a tartalékaink nagy részét – fogalmazott Kornyik Csaba.

Igyekeznek mindennel csökkenteni a költségeken, hiszen elbocsátásokra nincs mód, mert már így is alig van repülőgép-szerelő. Akik még dolgoznak, közel vannak a nyugdíjhoz, és utánpótlásra aligha számíthat a szakma, miután ilyen szakképzési forma nincs.