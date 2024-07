A gyökérzettől felfelé, egészen a csövekig felszáradt a kukorica szára Kersák György siófoki családi gazdálkodó földjein. Ahol homokos a talaj, és egyáltalán nem volt csapadék, ott a kukoricatábla jelentős része károsodott. Nemcsak a szárazság, hanem a negyvenfokos hőség és az UV-sugárzás is megviselte a növényt.

Ha napokon belül nem esik eső, akkor a reményt is elvesztjük.

– mondta elkeseredett hangon Kersák György.

Nincs az a mennyiségű csapadék, melyet a föld ne tudna elnyelni. Nagy szükség lenne esőre, de erre, felénk nem jósolnak semmit. Most, optimista becsléssel, szerintem a termés ötven százaléka odalett. Sajnos a napraforgónál is lesz probléma. Akartuk tárcsázni a búzatarlót, de annyira kemény a föld, mintha betonon próbálkoztunk volna. Egy beruházás miatt nemrég ástunk egy másfél méter mély gödröt, egészen az aljáig porzott a föld.

– tette hozzá Kersák György.

Szabó Tibor mezőcsokonyai családi gazdálkodó idén 110 hektáron vetett kukoricát. A településen és környékén gyengébb minőségű, homokos a talaj, ezért ott sem egyszerű kukoricát termelni, főleg ilyen szárazságban.

Igaz, hogy a hétvégén hullott 15 milliméter csapadék, de ilyen száraz időszakban ez jelentéktelen mennyiség.

– emelte ki a gazdálkodó. – Rekkenő hőség van hetek óta, kialakult a légköri aszály, nincs éjszakai harmat, ez mind-mind megviseli a kukoricát. A termékenyüléssel is baj van. Nem egészek a kukoricafejek, a csövek végén nem fejlődtek ki a szemek. Egyelőre nem lehet megbecsülni, hogy mekkora lesz a kiesés, mert ha lesz még nagyobb mennyiségben eső, akkor nőhet a termés­átlag – mondta a családi gazdálkodó.

Pongrácz Máté családi gazdálkodó, aki Somodor környékén 250 hektáron termel idén kukoricát, lapunknak elmondta, az elmúlt hetek forróságában tartottak attól, hogy jelentős aszálykárral kell számolniuk, de a néhány napja lehullott, majdnem 20 milliméternyi eső úgy néz ki megmentette a növényt.

Madarász Zoltán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke érdeklődésünkre elmondta, a vármegye északi, északkeleti részén számítanak komoly aszálykárra. Ott, ahol már hosszú hetek óta nem hullott csapadék, felsültek a kukoricák. Madarász Zoltán arról is beszélt, a 2010-es évek elején több mint 100 ezer hektáron termeltek kukoricát Somogyban, idén csak 65 ezren. Hozzátette, a kukorica árát a magyarországi termés nem, a világpiaci árak befolyásolják. Nemcsak a hetekig tartó szárazság, hanem a negyvenfokos hőség és az UV-sugárzás is megviselte a növényt a somogyi földeken.