Németh Szilárd: Több mint 100 ezer család kapott alacsonyabb értékű gázszámlákat a naparányos kedvezményelosztás jóvoltából

A kormány a rendkívüli kihívások ellenére, a háborús időkben is fenntartja a rezsicsökkentést. Továbbra is a magyar családok jutnak a legolcsóbban földgázhoz és áramhoz az Európai Unióban. A kiszámíthatóbb, tervezhetőbb rezsiköltségek érdekében az MVM az Energiaügyi Minisztériummal együttműködésben áprilistól bevezette a naparányos számlázási rendszert. A kedvezményes mennyiségek kiegyensúlyozottabb elosztásának köszönhetően az elmúlt három hónapban több mint 104 ezer lakossági fogyasztó mentesült összesen több mint 10 milliárd forint megfizetése alól – jelentette be Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos.

A rezsicsökkentésnek köszönhetően az európai országok közül tartósan Magyarországon a legolcsóbb a villamos energia és a földgáz a lakossági fogyasztók számára. A gáz esetében tíz háztartásból kilenc, az áramnál tízből nyolc felhasználása maradt a rezsivédett sávhatár alatt. A Századvég nemzetközi kutatása a közelmúltban kimutatta, hogy az Európai Unióban a magyar családok küzdenek a legkevésbé fűtési nehézségekkel. A hazai válaszadók mindössze 7 százaléka számolt be arról, hogy nem tudja megfelelően fűteni lakását, ez a 27 tagállamé közül messze a legkedvezőbb arány, az uniós átlagnak kevesebb mint harmada. A Magyarországon díjfizetési nehézségekkel szembesülők aránya hasonlóképpen a legkedvezőbbnek számít. A rezsicsökkentés bevált megoldásként garantálja Európa legalacsonyabb energiaárait a magyar családok számára, az intézkedést ezért a kormány minden támadással szemben megvédi – tette hozzá Németh Szilárd. Az MVM Csoport jelenleg mintegy 3,3 millió lakossági ügyfelet lát el a földgáz egyetemes szolgáltatásban. Nagyjából felük, mintegy másfélmillió család egyenletes részszámlázás alapján fizet a gázért. Az átalánydíjasok közül hozzávetőleg 90 ezren tapasztalták 2023-ban azt, hogy a jogszabályoknak megfelelően előállított tavaszi-nyári számláikon a korábbiakat jelentősen, akár többszörösen meghaladó összegek szerepeltek amiatt, hogy a valós fogyasztásuk alapján a leolvasás időpontjára már felhasználták a rendelkezésükre álló kedvezményes mennyiséget. Ezt a jelenséget a számlázási gyakorlatnak a nagy többség számára előnyös sajátosságai okozták azoknál, akiknek az éves elszámolása a rezsiév júliusi vége előtti hónapokra esett. Helyzetüket a nemzeti energiavállalat tavaly más számlázási módra való váltást javasolva vagy a részletfizetés lehetőségének külön elbírálás nélküli felajánlásával kezelte. A hosszabb távú megoldást szolgáló változtatás jogszabályi feltételeit az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére a tavasz elején teremtette meg a kormány. A rendeleti felhatalmazás alapján az MVM 2024 áprilisától automatikusan módosíthatta a kedvezmény kiosztását a részszámlás ügyfeleinél. Idén áprilistól az augusztustól július végéig tartó rezsiévre járó, rezsivédett árú gázmennyiséget (63.645 MJ) az év minden napjára egyenlő arányban osztják el a részszámlákban. Az új módszerrel a részszámlák kiszámíthatóbbá, a háztartások költségei tervezhetőbbé váltak. A változtatás a bevezetését követő első negyedévben közel 140 ezer felhasználási helyet érintett előnyösen, annak köszönhetően mintegy 104 ezer ügyfél mentesült a kiugróan magas összegű részszámlák megfizetése alól, összesen több mint 10 milliárd forint értékben.

