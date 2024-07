Az építőipari kivitelezők és kereskedők abban bíznak, hogy a júliusban elrajtolt Otthonfelújítási Program lendületet adhat.

A forróságban is folyamatosan van munka, főleg társasházaknál dolgozunk, az egyiknél a szennyvízvezeték egyik szakaszát cseréltük ki.

– mondta Réfi László kaposvári víz-, gáz-, fűtésszerelő. – Utána egy családi háznál csőtörés történt a vízóraaknában, ezeket a feladatokat gyorsan kell megoldani.

Dézsi Norbert kaposvári ács-tetőfedő azt mondta: egyaránt kapnak közületi és lakossági megrendelést. A komplett tetőcserén kívül kisebb felújításokat is vállalnak, az utóbbi hetekben Balatonlellén, Gadányban, Kaposvár térségében dolgoztak. Filótás Imre Géza kőröshegyi festő azt mondta: kora tavasztól folyamatosan van munkája. Az egyéni vállalkozót a napokban Szántódra és Balatonlellére szólította a munka, legközelebb várhatóan az egyik igali ház teljes festését végzi.

A durva hőség dacára nyáron sincs leállás az építőiparban, akiknek van elég pénzük, azok érthető módon minél hamarabb túl akarnak jutni a tetőcserén, a külső hőszigetelésen vagy épp a fürdőszoba-átalakításon.

– mondta ifj. Sipos Zoltán, a kaposvári Kapos Ép-ker Kft. kereskedelmi igazgatója.

A tavaszi hónapokhoz képest a nyár közepén több a vásárlónk, a tégla, a hőszigetelésnél használt anyagok.

– egyebek mellett kőzetgyapot, hungarocell – és az alapvakolaton kívül burkolatragasztót és gipszkartont is rendeltek a napokban. Raktárról azonnal elszállítható az áru, így nincs várakozási idő. Utoljára áprilisban drágultak a hőszigetelő anyagok, azonban érdemes figyelemmel követni a piaci változásokat. Legközelebb októberben 10–15 százalékkal emelkedhet majd az egyes hőszigetelő termékek ára.

A szakember szerint tetemes összegeket takaríthatnak meg az építkezők, ha kifognak egy-egy akciót. Van olyan kereskedés, ahol egyes cserepekre most 20 százalékos engedményt adnak. Ifj. Sipos Zoltán hangsúlyozta: a somogyi vevők rendkívül árérzékenyek.

– Az építőiparban időről időre adódnak hullámvölgyek, nehézségek, most abban bízunk, hogy az Otthonfelújítási Program lendületet adhat az ágazatnak – hangsúlyozta Ifj. Sipos Zoltán. – Július elsejétől indult a lehetőség, a jogosultak támogatást kaphatnak az 1990 előtt épült családi házak energetikai modernizálásához. A lakossági építkezéseken, lakásfelújításokon kívül balatoni apartmanházakhoz és a bölcsődei beruházáshoz is szállítottak tőlünk építőanyagot.

– A forróság miatt van, amikor a szokásosnál másfél órával korábban kezdünk dolgozni – mondta Gimesi Tibor kaposvári bádogos. – Alapvetően nyolc körül indítjuk a munkát, manapság többször előfordult, hogy már fél hét körül a helyszínen voltunk.

A kaposvári vállalkozó most főként lakossági megrendelésre dolgozik, de időről időre egy-két közületi megbízással is megkeresik. A forró napokon is változatos feladatokat végeznek: a csatorna- és kéményszegélycserén kívül párkányfedéssel is foglalkoznak.