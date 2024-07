A megbeszélésen a miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy hazánk számára fontosak az azeri kapcsolatok, a két ország közötti együttműködést pedig tovább szeretnénk erősíteni. Azért dolgozunk, hogy a barátság mentén a gazdasági partnerséget is mélyítsük – tette hozzá.

A tárcavezető az egyeztetésen kitért arra is, hogy olyan globális kihívásokkal szembesülünk, melyekre nehéz megtalálni a megfelelő válaszokat, ezért a tudományra sokkal nagyobb figyelem szegeződik, mint korábban. Az oktatási intézmények tudásmegosztására és a diákok cseréjére nagy hangsúlyt kell fektetni. Ebben a folyamatban kiemelt szerep hárul a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemre is. Nagy István beszél arról is, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjban évente 200 azeri pályázó részesülhet.

Kifejtette, az agrárium egyre jobban felértékelődik az élelmezés-biztonság ugyanis stratégiai kérdés. A szélsőséges időjárás okozta kihívásokra közösen kell megtalálni a jó válaszokat. Az automatizációban és a digitalizációban olyan hatalmas lehetőségek rejlenek, melyeket a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak is ki kell használnia. Emellett hazánk elkötelezett az akvakulturális ágazat további fejlesztése mellett is – hangsúlyozta a tárcavezető.

A megbeszélés keretében Azerbajdzsán agrárminisztere meghívta Nagy Istvánt Karabahba.