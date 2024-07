A covid-időszak előtti években havi átlagban még 13 ezer használt autót hoztak be külföldről. Azóta évről évre fokozatosan esett vissza a volumen. A legjelentősebb csapást nem is járvány, hanem a chip- és alkatrészhiány okozta, amelynek hatására külföldön is megnőtt a kereslet a használt autók iránt – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Ez jelentős, máig ható drágulást okozott ebben a körben, amivel a használtautó-import nagyrészt elvesztette legfőbb előnyét, a belföldi beszerzéshez viszonyított jelentős árelőnyt. 2023-ra korábbi csúcsáról csaknem harmadával esett vissza a behozatal, amely azóta is ezen a szinten stagnál.