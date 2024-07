Az elmúlt héten számítógépes hiba miatt közel 800 ezer terhelést nyújtott be az Apple bankkártya elszámolója a magyar ügyfelek bankkártyáira. A terhelések kivétel nélkül olyan számlákat érintettek, amelyeknél az ügyfél korábban engedélyt adott az AppleStore-on keresztül arra, hogy a szolgáltató időről-időre levonja a megrendelt szolgáltatás havi/negyedéves/éves díját bankkártyáról.

Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az ilyen megújuló fizetési (recurring payment) megoldások az elmúlt években rendkívül elterjedtek, az online szolgáltatók preferálják ezt a fizetési módot. Így jellemzően hosszú hónapokig maguknál tarthatják az ügyfelet, hiszen ahhoz, hogy az ügyfél lemondja az adott szolgáltatást, lépnie kell. Addig viszont teljesen rendben zajlik az előfizetés megújítása. A megoldást az ügyfelek is kedvelik, mivel nem kell időt áldozni a beérkező számla kiegyenlítésére és ennek elmaradása miatt a szolgáltató nem szünteti meg a szerződést. A megoldást a bankkártya társaságok is támogatják, sőt időről-időre kezdeményezéssel élnek azzal kapcsolatban, hogy a bankok a kártyamegújítás esetén is automatikusan vezessék át az új kártya adatait a megújuló fizetéseknél. Ezt a megoldást egyelőre a magyarországi bankok nem támogatják a szakértő szerint.

A megújuló fizetés sajátja, hogy bankunk az engedély fennállása idején automatikusan teljesíti a szolgáltató fizetési kérelmét, hiszen látja az ügyfél felhatalmazását a fizetésre. A felhatalmazás nincs időkorláthoz és összeghez sem kötve, így például a szolgáltatási díj emelése után az ügyfél automatikusan a magasabb díjat fizeti.

A fentiek miatt a BiztosDöntés.hu szakértője szerint a mostani hibát igazából nem tudják elkerülni az ügyfelek, ám néhány dolgot tehetnek, amely a jövőben megóvja őket a kellemetlenségektől.

- Érdemes lehet az ilyen online fizetésekre egy külön bankkártyát rendszeresíteni, amelyen minden esetben csak akkora pénzt tartsunk, ami nagyjából fedezi az online megrendelt megújuló szolgáltatások díját.