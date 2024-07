A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a július 1-jével induló magyar európai uniós elnökség remek alkalmat teremt arra, hogy az európai agrárpolitika középpontjába újra a gazdálkodókat állítsuk. A teremtett világunk megőrzését, a gazdák versenyképességének fenntartását és a biztonságos élelmiszer-ellátást egyszerre kell garantálni. Ennek érdekében Magyarország arra törekszik, hogy a mezőgazdaság bekerüljön a következő uniós ciklus legfontosabb szakpolitikái közé. Ennek érdekében a versenyképes, a válságálló, a gazdabarát, a tudásalapú és a fenntartható európai mezőgazdaságért fogunk dolgozni – tette hozzá. Az elkövetkező fél évben az agrártárca felelősségi körébe tartozóan több mint 150 ülést szerveznek meg. Ebből 5 formális és 1 informális Tanácsülésre is sor fog kerülni, utóbbinak Budapest szolgál majd otthonául, szeptember elején. A Mezőgazdasági Különbizottság (Special Committee on Agriculture) tagjai 11, míg a szakértői szintű munkacsoportok 136 alkalommal fognak tanácskozni – sorolta a miniszter.

Nagy István kifejtette, az európai gazdák az élelmezésbiztonság garantálásával alapvető közjavakat biztosítanak valamennyi uniós polgárnak, ezért az EU stratégiai autonómiájának része kell, hogy legyen az élelmiszerszuverenitás és az élelmezésbiztonság garantálása. A magyar elnökség kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások és a jövőbeli EU-bővítés milyen hatással lesz az európai termelők és az élelmiszeripar versenyképességére, valamint az uniós élelmezési rendszer biztonságára. A miniszter kitért arra is, hogy csak egy válságálló európai mezőgazdaság és élelmiszeripar képes megbirkózni a különböző kihívásokkal. A mezőgazdasági piacok helyzetéről szóló tanácsi vita segíteni fog beazonosítani, hogy az egyes ágazatokban pontosan milyen típusú válságkezelési intézkedésekre lesz szükség a jövőbeli KAP-ban. A tárcavezető kulcsfontosságúnak tartja a tudásalapú és innovatív mezőgazdaság fejlesztését. A fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás fontos szerepet játszik a klímaváltozás elleni küzdelemben, a biológiai sokféleség, valamint a természet védelmében és ezen keresztül teremtett világunk értékeinek megőrzésében. Ezért eszmecserét folytatunk arról is, hogy a KAP hogyan járul hozzá ezen célok eléréshez – húzta alá Nagy István.