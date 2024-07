– Úgy kell összevadászni őket, én még olyannal nem találkoztam, aki bekopogtatott volna, hogy lenne-e valamilyen munka – mondta kérdésünkre Lackovics Sándor, a magyaratádi Barátság Szövetkezet elnöke. Pedig munka lenne, frissen végzett gépipari ismeretekkel rendelkező dolgozókat, vagy akár diákokat is tudnának alkalmazni. – Aki jelentkezett, az sem a munkáról érdeklődött, hanem csak a fizetés mértékéről – tette hozzá a gazdálkodó.

A munkaerő hiánya egyes vélekedések szerint nagyobb kihívás ma az agrárium számára, mint a klímaváltozás

A gyümölcstermesztés kézimunka-igényes ágazat, s a termés szempontjából nem mindegy, hogy milyen minőségben végzik el.

– Van elegendő munkaerő, ha az ember megfizeti őket. Van az a pénz, amiért hajlandóak eljönni dolgozni, de mi ezt azért tudjuk megfizetni, mert többféle növénnyel foglalkozunk és olyanok a terméshozamok, hogy kitermeljük – mondta Gara Miklós somogytúri termelő.

A dió-, kajszi- és szőlőültetvényekre még Dél-Somogyból is szívesen jönnek dolgozni. Gara Miklós szerint azért, mert híre ment már annak, hogy itt megfelelő a fizetés. Sokan azonban silány munkát végeznek.

– Mi gépesítettünk, ahol csak lehetett, pont azért, hogy ne tíz emberrel kelljen húsz napig szenvedni a szőlőben. Így csak a traktoros van és az a két ember, akit felveszünk idénymunkára – mondta Hujber László, balatonboglári borász. Sokan járnak dolgozni a Balatonhoz nyáron Nikláról, Somogyvár térségéből és Öreglakról is. Hujber László elmondta: vannak érdeklődők Békésből és Tatabánya környékéről is, de szállást a borászatok nem tudnak biztosítani.