A tárcavezető beszédében kifejtette, hogy azért ünnepeljük hálával évszázadok óta az aratást és a gazdálkodók munkás kezeit, amelyek vetettek, arattak, csépeltek, őröltek, dagasztottak és sütöttek, hogy mindig legyen kenyér az asztalon. Ma is erkölcsi kötelességünk, hogy tisztelettel és megbecsüléssel köszönetet mondjunk a termésért és a gazdák munkájáért, olykor emberfeletti küzdelméért, amellyel előteremtették a kenyérgabonát. A gazdálkodók elkötelezettsége, felelősségérzete idén a legperzselőbb forróságban is a földekre vezérelte őket, és munkájuk ebben az esztendőben is garantálja, hogy biztosított az ország kenyere – tette hozzá.

Nagy István elismerésre méltónak nevezte a Győr-Moson-Sopron vármegyei gazdák teljesítményét, akik mind a búza, mind az árpa, mind pedig a rozs tekintetében szép, sőt kiemelkedő termésátlagokkal büszkélkedhetnek. Őszi búzából mintegy 254 ezer tonnát termeltek, 5,7 tonna/hektár termésátlaggal. Őszi árpából 90 ezer tonna a betakarított mennyiség, 5,4 tonna/hektár termésátlaggal. Rozsból pedig csaknem 15 ezer tonna került a magtárakba, itt 5,1 tonna/hektár a termésátlag, amely messze meghaladja az országos szintet – hangsúlyozta.

A miniszter a gazdák példamutató szorgalma mellett önzetlenségükére is felhívta a figyelmet. A térség termelői, ahogyan évek óta mindig, úgy ebben az esztendőben is jelentős adománnyal segítik a Magyarok Kenyere jótékonysági programot.