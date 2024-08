Beruházási szándék szempontjából a top helyen egyértelműen az IT fejlesztések állnak, de közel minden ötödik kkv gondolkodik gépek, illetve gépjárművek beszerzésében is. Az eredményekből az is kiderül, hogy az informatikai fejlesztések nem a munkaerő kiváltása miatt várhatók, hanem éppen azoknál a cégeknél jellemző a technológiai szintlépés, ahol előre láthatóan nem csökken a dolgozók létszáma. Nem dőlnek hátra a hazai vállalkozások, közel kétharmaduk tervez valamilyen beruházást a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő 12 hónapos várakozásait vizsgáló K&H kkv bizalmi index második negyedéves eredményei alapján. „Habár a 61 százalékos beruházási hajlandóság nem tekinthető kiugró eredménynek, hiszen 2022 második negyedévéig a 70 százalék körüli arány volt jellemző, az elmúlt két év ingadozó várakozásai után azonban pozitív, hogy nem mentünk le ismét 60 százalék alá. A fejlesztések célját tekintve továbbra is az informatikai beruházások állnak az élen, amivel a cégek 29 százaléka tervez. Ezt követi a gépek és a gépjárművek beszerzése, előbbivel a cégek 21, utóbbi 19 százaléka kalkulál” – számolt be Oraveczné Németh Ildikó, a K&H lakossági és kkv szegmens marketing vezetője a vállalkozások várható bővítési szándékával kapcsolatban.

A nyugat-magyarországi és a szolgáltató cégek az élen

Elsősorban a nyugat-magyarországi vállalkozások aktívak a fejlesztéseket illetően, ott ugyanis a cégek 66 százaléka gondolkodik bővülésben, míg Kelet-Magyarországon 60, a közép-magyarországi régióban pedig 58

százalék ez az arány. Hasonló eltérés látható a szektorokat tekintve is. A szolgáltató cégeknél figyelhető meg kiugró fejlesztési szándék (66%), míg a többi szektor közel hasonló szinten mozog: az ipari cégeknek 58, az agrár cégeknek 55, a kereskedelmi cégeknek pedig 54 százaléka tervez valamilyen fejlesztést.

Nem a munkaerő kiváltása miatt fejlesztenek a cégek

Az eredmények arra a gyakran felmerülő bizonytalanságra is választ adnak, hogy vajon a technológia mennyire veszélyezteti a munkánkat. Úgy tűnik, hogy egyelőre semmiképp. A kkv-k visszajelzései alapján ugyanis éppen azoknál a cégeknél a legnagyobb az informatikai fejlesztés előtt álló vállalkozások aránya, ahol szinten marad (30%), vagy akár várhatóan még növekszik is dolgozói létszám (31%). Míg azoknak a cégeknek, ahol csökkenő munkaerő-létszámmal terveznek, csupán 8 százaléka kalkulál a következő egy év során IT beruházással.