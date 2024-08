A vályog sok, ma is nagyra értékelt, remek tulajdonsággal rendelkezik, jó hőtároló, környezetbarát építőanyag, de sokan ódzkodnak tőle, ha házeresnek.

- Ennek az az oka, hogy ma az időtállóság nagyon fontos szempont az ingatlan kiválasztásánál. Márpedig a zsúpfedél, a vályogfal és a népi építészet sok más eleme is, folyamatos karbantartást és időről időre megújítást kíván, ha szeretnénk megőrizni jó tulajdonságaikat. Gondoljunk csak bele, a cserépre 50 év garanciát ad a gyártó, ezzel szemben a zsúpfedelet, folyamatos karbantartás mellett is, cserélni kell 20-30 évente. Ugyanez a helyzet a vályoggal, ami sok jó tulajdonsággal bír, de ezek között nem szerepel az időtállóság. Rendszeresen foglalkozni kell az ilyen épületekkel, szemben a téglából épült vagy panel házakkal. Ennek megfelelően az ilyen ingatlanok ára alacsonyabb lehet, mint a megszokott technológiai megoldásokkal készült társaiké. Vonzóvá teszi azonban a természetközeliség és a romantika, ami sokakat elfog a zsúpfedeles házikók láttán. Ma hazánkban több mint százezer vályogból épült lakóingatlan található - mondta Gadanecz Zoltán a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

Könnyűszerkezet és egyéb gyorstechnológiák

A másik végletet az úgynevezett gyorstechnológiák képviselik, a könnyűszerkezetes házépítéstől, az előregyártott betonelemekből készült épületeken át egészen a 3D nyomtatott ingatlanokig. A listát hosszan folytathatjuk, hiszen az építőipar is újabb és újabb módszereket próbál ki és honosít meg. Ezek megítélése is változatos képet mutat, hiszen előnyeik mellett hátrányaik is vannak. Sokan vélik úgy, hogy a könnyűszerkezetes házak kevésbé tartósak, mint a hagyományos, téglából épült társaik, ez pedig elveszi a vásárlók vagy építtetők kedvét.

- A hazai vásárlóknak és a hitelintézeteknek az időtállóság nagyon fontos szempont - emelte ki Gadanecz Zoltán.

Mire adnak hitelt?

- Fontos leszögezni, hogy építőanyagok tekintetében nincs komolyabb megkötés a hitelezésnél - jelentette ki Vincze Krisztián a GV Hitelközpont ügyvezető tulajdonosa - az Ytong, a beton és a tégla is megfelelő. A könnyűszerkezetes technológiáknál az a fontos, hogy rendelkezzen az alkalmazott módszer ÉMI engedéllyel. Ebben az esetben ugyanolyan a hitelezési eljárás, mint egy hagyományos technológiával épült ingatlan esetében. Akkor sincs gond, ha nincs ilyen minősítés, de ebben az esetben egyedi vizsgálatra van szükség a hitel folyósításhoz - szögezi le a szakember.