– Nemcsak a belföldi értékesítés, hanem az export is visszaesett – mondta Juhász Pál, a hetesi Kapos Ternero Kft. ügyvezetője. – Az általános fogyasztáscsökkenés cégünket hatványozottan érinti, mivel termékeink zöme prémium áru. A báránycomb fogyasztói ára kilónként több mint tízezer forint, egy kiló báránygerinc csaknem 12 ezer forintba kerül az áruházakban.

Az ügyvezető szerint 2023 első félévében nagyjából 650 millió forint volt az árbevételük, 2024 januárja és júniusa között 520 millió forintot értek el. Juhász Pál azt mondta: Ausztrián, Németországon és Csehországon kívül Szlovákiában továbbra is jelen vannak, de csökkent a rendelésállomány. A svájci partner április végétől szünetelteti a vásárlást, arra hivatkoztak, hogy az ír bárányhús kilónként 1,5 euróval olcsóbb. Csak utóbbi üzlet elmaradása évente 160 millió forint bevételkiesést okoz a pillanatnyilag 22 dolgozót foglalkoztató, 1992-ben alapított hetesi vállalkozásnak.

Az elmúlt 32 év alatt több nehézséget átéltünk.

– hangsúlyozta Juhász Pál. – Ilyen volt az, amikor az uniós csatlakozás után bezúdult a hazai piacra a nyugat-európai áru, és a Covid–19-járvány alatt is visszaesett a forgalmunk. Most a gyártási profilunkat kívánjuk bővíteni, még egy termékkört felveszünk a palettára. Tervek szerint ez a folyamat október végéig, legkésőbb november elejéig lezajlik.

Juhász Pál üzleti érdekre hivatkozva nem kívánt konkrét részletekről beszélni, azt azonban kiemelte: ha bejön a tervük, akkor visszaáll a cég korábbi fizetőképessége, a mostaninál sokkal nagyobb mértékben tudják kihasználni a gyártási kapacitásukat és ismét átállnak az ötnapos munkahétre. S ha több terméket értékesítenek a belföldi, illetve a külföldi piacon, akkor a bevétel is emelkedik.

Pillanatnyilag fő cél, hogy életben tartsák a céget és javítsák a piaci pozícióikat

Arra a felvetésre, hogy mi a legrosszabb forgatókönyv, az ügyvezető hangsúlyozta: három dolgozót érinthetne egy esetleges leépítés, és a drasztikus költségcsökkentés sem lenne elkerülhető.

A hetesi vágóhídon jelenleg a fő cél a vállalkozás életben tartása.

Irreálisan magasak a költségek, a felvásárlási ár emelkedett

Juhász Pál arról is beszélt, hogy irreálisan magasak a költségeik. A bárány felvásárlási ára egy év alatt csaknem 20 százalékkal nőtt, ráadásul egyre nehezebb alapanyagot beszerezni. Drágult az energiaköltség, a szállítmányozás nagyjából a duplájába kerül, akárcsak a csomagolóanyagok ára, s a munkabér is jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban.

– A beszállítókkal évtizedes kapcsolatban állunk, működik a szakmai együttműködés – hangsúlyozta. – Ha az új ötlet beválik, akkor jó néhány évig biztonságban lehetünk. A mostani bővítés kapcsán részben technológiamódosítás, illetve eszközbeszerzésre pályázunk, a fejlesztés közel 90 millió forint, és előreláthatóan a héten beadjuk az igénylésünket.