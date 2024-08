Kedden Siófokon gyűltek össze a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviseletének tagjai, hogy áttekintsék az idei szezon tapasztalatait a Balatonon. A találkozón Kertész Rezső, a KISOSZ somogyi elnöke részletesen elemezte az idei nyári szezon során tapasztalt változásokat, amelyek jelentős hatással voltak a Balaton-parti vendéglátásra.

A Balaton partján megváltoztak a trendek: újra népszerű a hűtőtáska és hódítanak a menük

Újra hódít a hűtőtáska, népszerűbbek a menük

Az elmúlt évek során az á la carte ételek domináltak a balatoni éttermek kínálatában, de idén ez a tendencia megfordult. Kertész Rezső szerint míg korábban az á la carte ételek adták a forgalom 70 százalékát, idén a menük kerültek előtérbe. Ez a változás a vendégek költséghatékonysági törekvéseivel és az időbeli korlátokkal magyarázható, hiszen a nyaralók gyorsabban szeretnék elfogyasztani az ételt, hogy minél több időt töltsenek a vízparton.

Egy másik jelentős változás, hogy a nyaralók egyre gyakrabban érkeznek saját élelemmel a strandra. Az elnök szerint a hűtőtáska újra népszerűvé vált, ami csökkenti a helyi vendéglátók forgalmát napközben. A szezon során az esti vacsoráztatás is kitolódott, mivel a nagy hőség miatt a nyaralók késő estig a vízparton maradtak. Ez komoly nyomást helyezett a vendéglátóhelyekre, hiszen a vendégek nagy része egyszerre érkezett, így az éttermeknek rövid idő alatt kellett kiszolgálniuk a megnövekedett forgalmat.

A munkaerőhiány még mindig kihívás a vendéglátásban

A balatoni vendéglátás másik nagy kihívása továbbra is a megfelelő munkaerő hiánya. Kertész Rezső hangsúlyozta, hogy a szakképzett, önálló munkavállalók iránti kereslet továbbra is magas, és sok vállalkozó küzd azért, hogy stabil és megbízható csapatot állítson össze a nyári szezonra.

Makkos Pétert emlékplakettel jutalmazták több évtizedes szakmai elhivatottságáért

Makkos Péter fonyódi étteremtulajdonos azonban szerencsésnek mondhatja magát, mivel évek óta szinte ugyanazok a szakemberek dolgoznak nála, akiket nagyon megbecsül. Mint mondja, a nyári szezonban sok diák dolgozik az étteremében, akik elhivatottsága, tudása és szorgalma példaértékű. Szaktudása és elkötelezettsége mellett nekik is köszönheti, hogy idén emlékplakettel jutalmazták. Makkos Péter már 35 éve tevékenykedik és oktat sikeresen a szakmában. Többek között a fonyódi harcsafesztivál és a hagyományos kolbászfesztivál szervezésében is kiemelt szerepet kapott, munkáját a turizmus területén a gazdasági miniszter is elismerte.