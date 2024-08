– Az egyik legfontosabb tényező a döntésnél a fűtőérték, amely a tűzifa esetében jellemzően magasabb, mint a gázé - tájékoztatott a társaság szerdai sajtóközleményében. – Hozzá kell tenni, hogy a tényleges fűtőérték több egyéb tényezőtől is függ – így például a fűtőberendezés állapotától, a fafajtól, de legfőképpen a fa nedvességtartalmától. Ekként fontos, hogy jóval a fűtési szezon előtt vásároljuk meg a fát, hogy legyen ideje kiszáradni!

Tájékoztatójukban kitértek rá: egy erdei köbéter légszáraz tűzifa fűtőértéke – annak fajtájától függően – megközelítőleg 250– 400 köbméter gázénak felel meg. A fenyő, illetve a lágy lombos fafajok (éger, nyár, hárs,fűz, stb.) esetében ez a mutató kisebb, míg a kemény lombos fafajok (akác, bükk, tölgy, gyertyán, kőris, stb.) a felső értéket közelítik.

– A gázzal szemben a fa esetében többféle fűtési technológia alkalmazható ((cserép)kályha, kandalló, sparhelt, vegyestüzelésű vagy faelgázosító kazán, stb.) - számolt be a társaság. - A családi házak fűtési berendezései általában alkalmasak fatüzelésre, de más, megújuló energiaforrásokkal (nap-, szél-, geotermális energia) is jól kombinálható megoldást jelentenek. A tűzifa megújuló, azaz folyamatosan újratermelődő energiaforrás, hiszen minden kitermeltidős fa helyén fiatal facsemeték növekednek, ezzel is biztosítva a folytonosságot, az erdők örök jelenlétét.

A cég közleményében rámutatott: a tűzifa égése során csak annyi szén-dioxid kerül a levegőbe, amennyit a fa élete során megkötött és ha a fát nem égetnénk el, ez akkor is felszabadulna, ha hagynánk a fát elkorhadni az erdőben, vagyis plusz szén-dioxidot nem viszünk be a természetes szénkörforgásba, szemben a fosszilis energiahordozók (gáz, nyersolajszármazékok) elégetésével.

Arra is felhívták a figyelmet: az áram- és szolgáltató-független, helyből vagy néhány tíz kilométeres távolságból érkező tűzifa termelése, felkészítése, szállítása helyi embereknek ad munkát, ezzel is támogatva a vidék népességmegtartó erejét és munkaerőpiacát.