A munka egy része őszre készül el, a másik fele majd csak jövő nyáron. A szigetelőanyag már felkerült az Ezüstkor Idősek Otthonának épületére, jelenleg kőművesek vakolják az intézmény falait. A külső és belső felújítással, korszerűsítéssel jól halad a helyi kivitelező cég. Ormai István, Nagyatád polgármestere a beruházás helyszínén lapunknak elmondta, uniós forrásból, 298 millió forint támogatásból újítják fel a bentlakásos idősek otthonát, ahol 40 embernek tudnak helyet biztosítani.

Geotermikus energiával fűtjük ezután az épületet.

– emelte ki a város vezetője. – A gyógyfürdő elfolyó, használt meleg vizének a hőjét hasznosítja majd a rendszer. Eddig hagyományos, konvektoros gázfűtés volt az intézményben, ami sokba került. Az új technológiának köszönhetően az önkormányzati fenntartásban lévő idősek otthonában évente mintegy 8–9 millió forint gáz árát takarítjuk meg – hangsúlyozta a polgármester.

A beruházás részeként kicserélték az összes nyílászárót, a tetőt és napelemeket is elhelyeznek az épületen. Korszerűsítik a vizesblokkokat, komfortosabbak lesznek a szobák, nővérhívórendszert építenek ki. A felújítás várhatóan október elejére készül el. Az időseket a beruházás idejére egy kollégiumban helyezték el.

Nagyatád központjában és a Jókai-lakótelepen is zajlik egy jelentős fejlesztés, az „Élhető települések” program keretében. Uniós támogatásból, 418 millió forintból építenek járdákat és parkolókat, valamint újítanak fel utakat, kocsimegállókat. A fejlesztés részeként gyalogátkelőhelyeket alakítanak ki és korszerűsítenek kettő közlekedési lámpát. – Ez a nagy munka komoly logisztikát igényel, mert a közlekedési utakat és a parkolókat le kellett zárni – mondta Ormai István. – Várhatóan a jövő nyár elejére végez a kivitelező. A felújítási programban zöldterületeket is fejlesztünk. Elültetünk 280 fát és kihelyezünk 70 új utcabútort, valamint a kerékpáros-közlekedés útvonalát is kibővítjük – tette hozzá a polgármester.

Eljárt az idő

A 2000-ben épült sportcsarnok is megújul hamarosan. Néhány helyen beázott az épület, ezért felújítják a tetőt, hőszigetelik a falakat, a csarnokban pedig akusztikai elemeket helyeznek el és új eredményjelzőt szerelnek fel. A sportcsarnok fejlesztése is uniós támogatásból, 215 millió forintból valósul meg. A beruházás várhatóan szeptember végére készül el, addig a kézilabdacsapatok a szomszédos iskola tornatermében edzenek.