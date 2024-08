A somogyi kereskedők szerint a vásárlók egyre jobban spórolnak a tűzifával.

Még mindig vannak zugkereskedők, akik olyan fát árulnak, aminek minimális a fűtőértéke, mégis keményfaként próbálják eladni a vevőknek.

– mondta Meiszterics László, az egyik kaposvári családi vállalkozás tagja. – A vevők így alkalmanként akár több tízezer forintot is bukhatnak.

Meiszterics László szerint van néhány olyan jó tanács, amit célszerű betartani. Például nem érdemes olyan árustól rendelni, aki csak a mobiltelefonszámát adja meg. Tanácsos azokat a vállalkozásokat megkeresni, amelyeknek van telephelyük, leinformálhatóak és számlát adnak. Az ingyenes kiszállítás, pláne messzebbre elgondolkodtató lehet.

Az egyik trükk, hogy az árus este szállítja ki a fát, így a megrendelő csak reggel szembesül azzal, hogy száraz akác helyett égert kapott.

– hangsúlyozta. – Azok az árusok, akik megbuknak, akár egymillió forint bírságot is fizethetnek. A hatóság rendszeresen folytat ellenőrzéseket, vállalkozásunkat tavaly kétszer is vizsgálták, ám mivel egyesek könnyű pénzkereseti lehetőségnek tartják a fakereskedelmet, ezért szerintem mindig lesznek ügyeskedők.

Meiszterics László azt mondta: a nagy melegnek köszönhetően később indul a tűzifavásárlási szezon, ráadásul mivel gyenge volt a tavalyi tél, sokaknak maradt tüzelője. Korábban május végétől volt kereslet fára, most a vevők egy része kivár.

A kaposvári vállalkozásnál felhalmozott készlet nagyjából szeptember végéig elegendő, utána a szerződött partnerüktől szállítanak fát. Egy láda, azaz 0,75 köbméter akác, tölgy vagy gyertyán hasogatva, darabolva 35 ezer forint. Meiszterics László szerint a következő fizetésnél, illetve nyugdíjnál várhatóan megnő a forgalmuk, ám érezhető, hogy sokan spórolnak. Van, aki nem az egész házat fűti ki télen, hanem csak a konyhát, s azt a helyiséget, ahol tévét néznek, illetve a hálót, mondta.

A Sefag Zrt. júliusban meghirdetett tűzifaakciójának köszönhetően a lakossági vásárlás élénkülése tapasztalható, különösen a Kaposvár, illetve a Balaton környéki erdészeteknél.

Kovácsné Kiss Zita a Sefag Zrt. kommunikációs referense elmondta, hogy náluk elsősorban a kemény lombos fafajok, a tölgy, cser, bükk, gyertyán és akác keresett.

Az idei év során társaságunk valamennyi erdészeténél csökkentettük árainkat, mind a darabolt kályhakész, mind a hengeres tűzifa, illetve a szállítási díjak tekintetében is.

Azt is közölte: az akciók jelenleg is tartanak, ösztönözve a lakosságot arra, hogy lehetőség szerint mielőbb szerezzék be a tüzelőt, s ne hagyják ezt az utolsó pillanatra, hogy a fának legyen ideje kiszáradni a fűtési szezonig.