- mondta Tudósné Ódor Eszter, a Pannon Egyetem Kommunikációs Igazgatóságának munkatársa.

A tábor nem csak a szülők és a gyerekek, hanem a felügyelő tanárok körében is roppant népszerű. A gyerekekre a Humántudományi Kar óvodapedagógus és pedagógus hallgatói vigyáznak, akik napról-napra komolyan készülnek a feladatra.

- Az a három hónap, amíg nincs suli, de itt lehetünk a táboran, mindenképpen hasznunkra válik, hiszen egy képzett óvónő van velünk, aki mellett kipróbálhatjuk magunkat. Bármilyen tevékenységet, amit az oviban is megtartanánk, azt itt kipróbálhatjuk. Nagy volt az érdeklődés, egy táblázatot kaptunk, amibe be lehetett jelölni, hogy mely heteket tudjuk vállalni, de mire én bejelentkeztem, már csak az utolsó két hét volt szabad, sokan, akik szerettek volna jönni, le is maradtak- mondta Hardi Ninetta elsőéves hallgató.

A gyerekeket három korcsoportba osztják: óvodás, alsós és felső tagozatos, és mindegyik csoport számára az életkoruknak megfelelő játékokat, programokat találnak ki a szervezők és a felügyelők. Az egyik legnépszerűbb program a Vegyészkobold egy napja előadás, ahol a gyerekek játékos formában betekintést nyerhetnek a kémia világába és egy igazi laborba. Több mint egy órán keresztül olyan kémiai kísérleteket láthatnak a táborlakók, amilyenek középiskolában is ritkán. A felső tagozatosok körében nagyon népszerűek a Gazdaságtudományi Kar által nyújtott programok. Itt például vállalkozást építettek a gyerekek, a fenntarthatósággal ismerkedtek, azon belül is a fenntartható gazdálkodással. A Műszaki Informatikai Kar bevonásával robotokat programoztak, animációkat készítettek. Mindezt persze sok mozgás és játék kísérte. A már tavaly is nagy népszerűségnek örvendő tábor idén teljesedett ki, így nem kérdés, hogy jövőre is megrendezik, ezzel is segítve az egyetem dolgozóit, hallgatóit, de főleg, hogy a gyerekek szünideje biztonságos, tartalmas és vidám legyen.