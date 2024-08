Az elmúlt 5 hónapban több mint 2 000 elégedett lakáshitel-igénylő ügyfélnek segített a Credipass, a Duna House pénzügyi és hitelközvetítője – ezen terméken túl, a cég a személyi kölcsönök, az állami otthonteremtési támogatások, biztosítások és megtakarítások terén is évek óta áll az ügyfelek rendelkezésére. Ezek között az ügyletek között akadtak 2024 első félévében jócskán szélsőségek is, amelyeket most összegyűjtöttek a Credipass pénzügyi szakértői.

A cég legújabb elemzésében a fővárosi, a keleti és a nyugati országrészben létrejött ügyletek adatait vette sorra hitelösszeg, futamidő, kamat, és ingatlanérték szempontjából. A vidéki területeken a legalacsonyabb törlesztőrészlet 16 ezer Ft volt, míg Budapesten ez az összeg 11 ezer forint körül mozgott. Meglepő adat, hogy ezzel szemben a fővárosban a legmagasabb fizetendő törlesztőrészlet több, mint havi 1,5 millió Ft felett jár, de vidéken is találunk extrém számokat: itt a legtöbbet fizető tulajdonos 667 ezer Ft-ot törleszt havonta.

Az igényelt lakossági jelzáloghitelek összegeit nézve, a budapesti régióban a legmagasabb 170 millió forint volt, míg a nyugat-magyarországi régióban ez a hitelösszeg több mint 82 millió Ft-ra, keleten pedig 68 millió Ft-ra rúgott. A legalacsonyabb kamat országosan 2,89% volt, amely természetesen a CSOK Plusz kamattámogatott hitellehetőséget jelentette. Ingatlanérték tekintetében a nyugat-magyarországi régióban található a legmagasabb értékű otthon, amely 850 millió forintos vételárral találhatott új tulajdonosára, míg Kelet-Magyarországon 405 millió forint, Budapesten pedig 305 millió forintba került a legmagasabb árú ingatlan az elmúlt félévben, amelyre szakértőinkön keresztül hitelt vettek fel. Az elemzés szerint, a legnagyobb értékű ügylet teljes Magyarországot tekintve ebben az időszakban az említett, 170 millió forintos hiteligénylés volt. De miben is segíthet egy profi hitelközvetítő szakember, milyen előnnyel járhat az, ha az év második felében szakértő pénzügyi segítséget kér az ember az otthonteremtéshez, vagy más pénzügyi cél eléréséhez?