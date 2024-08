A Magyar Triatlon Szövetség Tóth Tamást jelöli a TRI elnöki posztjára – ez a hazai testület elnökségének szavazásán vált hivatalossá. A 35 éves sportdiplomata, korábbi világ- és Európa-bajnoki bronzérmes triatlonversenyző immár 8 éve a TRI sportolói bizottságának tagja, 2018 óta a testület vezetője, és ezáltal a TRI elnökségének tagja. „A magyar szövetség elnöksége támogatta Tóth Tamás jelölését, aki 2016 óta fontos szerepet tölt be a sportág nemzetközi vezetésében. Az elmúlt években sokan elismerően beszéltek arról a munkáról, amit Tamás a sportolói bizottság tagjaként, majd elnökeként végzett, hiszen kétszeres olimpikonként és korábbi profi versenyzőként jól ismeri a triatlon minden szépségét és nehézségét. Információink szerint a leköszönő spanyol elnökasszony is lehetséges utódjának tartja Tamást, hatalmas sportdiplomáciai siker lenne és nagyban segítené a triatlon hazai fejlődését is, ha a világ egyik legnépszerűbb és legdinamikusabban fejlődő sportágának nemzetközi szövetségét egy magyar szakember vezethetné” – mondta Kindl Gábor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke.

A TRI hivatalos honlapjának (triathlon.org) tájékoztatása szerint Tóth Tamás mellett további hét jelentkező van az elnöki posztra, amelyet az elmúlt 16 évben a spanyol Marisol Casado töltött be, ám ő nem jelölteti magát újra. A választást a tervek szerint október 21-én tartják a WT spanyolországi tisztújító kongresszusán. „A sportolói múltam miatt pontosan tudom, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a versenyzőknek és a nemzeti szövetségeknek, akár korlátozott erőforrásokról, akár jól finanszírozott modellekről beszélünk. Az évek során volt alkalmam mélyen megismerni a nemzetközi sportvilág működését, és abban is tapasztalatot szereztem, hogyan lehet hatékony együttműködést kialakítani a különböző érdekelt felekkel, legyen szó szponzori tárgyalásokról, munkacsoportokról vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal való kapcsolatunkról. Hiszem, hogy a proaktív gondolkodásmód és az innováció nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy olyan stratégiákat dolgozzunk ki, amelyek hosszú távon biztosítják a sportolók és a Nemzetközi Triatlon Szövetség sikerét” – nyilatkozta Tóth Tamás.