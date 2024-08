– A magyarok kenyere a legjelentősebb összmagyar mozgalommá nőtte ki magát mára – mondta Győrffy Balázs, a NAK elnöke, az Európa Parlament képviselője. Hozzátette: Brüsszelben szemléletváltozás kell, mert amíg megkötik a gazdák kezét, veszélyben a termés. Bár az időjárás nem volt kegyes, az országban 864 ezer hektáron takarították be az őszi búzát, és 5,8 tonna termésátlag volt hektáronként, ez az utóbbi 5 év legjobb adata. Összesen 5 millió tonna búzát arattak le, ez bőven meghaladja a hazai 3 millió tonnás fogyasztást, és jut belőle árvaságra jutott, vagy mélyszegénységben élő honfitársainknak is, hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter.

Jelképek és helyi fellépők a színpadon

A nemzeti összetartozás jegyében a színpadon tiszta kárpátaljai forrásvíz, Erdélyből parajdi só, muravidéki kovász, és zalai liszt is helyet kapott. A somogyvári rendezvényen részt vett Szili Katalin, az Országgyűlés egykori elnöke, és Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója. Megjelent Neszményi Zsolt, somogyi főispán, Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, és Gelencsér Attila, kaposvári és zselici országgyűlési képviselő is. A műsorban helyi fellépők kaptak szót, mint a kisiskolás Sándor Zselyke, a marcali Baranyai Lia versmondó és énekes, a lengyeltóti Ördöngös táncegyüttes, és a somogyvári Sárga Rózsa Népdalkör. A gyűjtéshez a Somogyi Motorosok Egyesülete is csatlakozott.