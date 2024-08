Csakhogy a forróság és a hetekig tartó aszály megborította a terveket, egyes térségekben akár 20-30 százalékkal csökkenhet a kukorica termésmennyisége, ami a somogyi gabonafelvásárlókat is közvetlenül érinti.

A vármegye számos gazdaságában gondot okozhat a vártnál jóval gyengébb kukoricahozam, sokan két hónapja országosan még hektáronként kilenc tonna körüli termést vártak, mostanra azonban már csak nagyjából 6,5-6,6 tonnával számolnak.

– mondta el érdeklődésünkre Hanyecz Imre, a kaposvári MG. Produkt Kft. ügyvezetője. – A Dunántúlon még így is jobb a helyzet, mint több alföldi térségben, Somogyban sok termelő már azzal elégedett lehet, ha közepes lesz a kukoricatermés.

Hanyecz Imre kiemelte: ez a helyzet közvetlenül kihat a kivitelre is. A kaposvári társaságnál kora nyáron azzal számoltak, hogy az őszi betakarítás után nagyjából 70 ezer tonna kukoricát szállítanak Olaszországba, ezzel szemben jó, ha 50 ezret sikerül. Ennyit feltétlenül exportálnak, a felvásárló céget ugyanis köti a szerződés. Az árut döntően olasz takarmánykeverő vállalkozásoknak szállítják majd.

– Országosan több száz termelővel állunk kapcsolatban, nagyjából 50 százalékuk somogyi – mondta Hanyecz Imre. – Jelenleg is folyamatosan dolgozunk, a búzán és a repcén kívül őszi árpával indítottuk el a vonatokat. Csak júliusban 16 szerelvénnyel 26 ezer tonna gabonát vittek tőlünk külföldre, s emellett hajók és kamionok is nagyobb mennyiségű terményt szállítottak el. A múlt hónapban közel 50 ezer tonna árut sikerült elvinni, augusztusban is hasonló mennyiséget tervezünk.

A kaposvári cég az év végéig nagyjából 80-100 ezer tonna búzát ad el Olaszországba, őszi árpából ennek a töredékét viszik ki, a legfrissebb tervekben csaknem 15 ezer tonna szerepel. A napraforgó 30 százalékát olasz partnereknek exportálják, zömét azonban belföldön használják fel. Kaposváron kívül Békéscsabán, Jászberényben, Sárospatakon , illetve Orosházáról is útnak indítanak egy-egy vasúti szerelvényt, s emellett a kamionok is szinte folyamatosan közlekednek.

Hanyecz Imre hangsúlyozta: a piaci árváltozások közvetlenül kihatnak a forgalomra. Náluk 2022-ben volt a rekordév, akkor közel 62 milliárd forint bevételt értek el, s a 2023-as csaknem 40 milliárd forinttal szemben 2024-ben 50 milliárd forintot terveznek.