Az E.ON a jövő áramhálózatának kiépítését célzó fejlesztései közül kiemelkedik egy több, mint 20 000 beruházást tartalmazó, 115 milliárd forint keretösszegű programcsomag. Ez a Széchenyi Terv Plusz program keretében, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak felhasználásával meghirdetett „Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrálása érdekében a villamosenergia-elosztók területén” című (RRF – 6.1.1-21 kódszámú) felhívás keretében valósul meg. Az áramhálózati beruházássorozat 2022-ben indult, fedezete 50 százalékban az Európai Unió finanszírozásával, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaiból áll rendelkezésre, 50 százalékát az E.ON Hungária Csoport önerőből biztosítja.

A beruházásokban az E.ON több mint 88 ezer kilométeres hálózatának jelentős része érintett. Az észak-dunántúli térségben nagyjából 45 milliárd, a dél-dunántúliban 30 milliárd, Budapesten és Pest vármegyében pedig 40 milliárd forint értékű áramhálózati fejlesztést jelent.

Többmilliárdos alállomás építések, digitális megoldások és üzembiztonságot növelő technológiák beépítése

A beruházások kapcsán üzembiztos ellátást és jövőbeli bővítési igényeket is kiszolgáló új alállomások épültek. Ezek az egyenként is többmilliárdos fejlesztések teljes térségek energiaellátásáért felelősek. Ilyen a Szekszárd térségét ellátó új építésű Tolna-Mözs alállomás, vagy a kapacitásnövelt, átépített, fővárosi környezetbe illeszkedő, zöldtetős Kelenföld alállomás, valamint az idén szeptemberben elkészülő szintén budapesti Őrmező alállomás. Az újak mellett számos régi alállomás is bővült például Ráckevén, Biatorbágyon, Dunavarsányban, a fővárosban pedig Angyalföldön és Zuglóban. Egy részük nagyobb kapacitású transzformátort kapott, míg mások további transzformátor beépítésével váltak nagyobb kapacitásúvá, ilyen például a Nagykanizsa alállomás, illetve az Oroszlány Ipari Park alállomás.

A többletenergia igények kiszolgálására összesen 1416 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat létesült vagy újult meg. Több mint 2300 új vagy megújult transzformátor állt szolgálatba, és sokezer digitalizációs, üzemirányítási, ellátásbiztonságot szolgáló fejlesztés is megvalósult.