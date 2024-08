„Ma már a vállalatok nem engedhetik meg maguknak, hogy figyelmen kívül hagyják a munka és a magánélet egyensúlyának jelentőségét” – hangsúlyozta Katkics Attila, HR szakember. „A legjobb munkaerő megszerzése és megtartása, valamint saját munkáltatói márkájuk és értékajánlatuk kialakítása érdekében mindenképpen az első helyen kell foglalkozniuk ezzel a kérdéssel.”

Hozzátette, hogy a munka magánélet egyensúlyára való törekvés elsősorban a nőknél jellemző, hiszen a munka mellett általában ők vállalnak nagyobb részt a családi feladatokból, de egyre több férfi esetében is jelentkezik az az elvárás, hogy a gyermeknevelésben, a gyermekek mindennapi életében nagyobb szerepet vállaljanak, ezért számukra is egyre fontosabb a munkahelyi harmónia megteremtése. A legfiatalabb munkavállalói generáció részéről pedig már alapelvárás a világos és egyben fenntarthatóan rugalmas munkavégzés.

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy kutatások szerint azok az alkalmazottak teljesítenek jobban a munkahelyükön, akiket nem kizárólag pénzzel vagy béren kívüli juttatásokkal ösztönöznek, hanem akik rugalmas időbeosztásban dolgozhatnak.

Mentális jólét, jobb eredmények

A hibrid munkavégzés jó kiindulási pont, amennyiben ezt a kérdést vizsgáljuk, mégis nem pusztán a munkavégzés helyszínét és a munkába járásra fordított időt jelenti, érinti a juttatásokat, a rugalmasságot, a jóllétet és azon munkavállalók igényeinek kielégítését is, akiknek a feladatait nem lehet távolról végezni. A rugalmas munkarend biztosítása a munkavállalók számára bizonyos fokú önrendelkezést tesz lehetővé, például azt, hogy időbeosztásukat saját igényeikhez és feladataikhoz igazítsák” – fogalmazott Katkics Attila.

A HR szakember példaként említette a csökkentett munkahetet, a rugalmas kezdési és befejezési időpontokat, a nemcsak otthonról, hanem más helyről is lehetséges munkavégzést, amelyek bizalmat és elégedettséget ébreszthetnek a munkavállalókban, serkentve a termelékenységet és az elköteleződést.

Katkics Attila beszélt arról is, hogy a stressz rombolja a munkavállalók teljesítményét, ezért rendkívül fontos a nyugodt, kiegyensúlyozott lelkiállapot, amit stresszkezeléssel, pszichológiai támogatással, az egészségmegőrzésre irányuló szabadidős tevékenységek kínálatával és a pozitív munkahelyi légkör megteremtésével is támogathatnak a munkáltatók.

„Természetesen nincs minden munkáltatóra egyformán működő recept, de kiemelten fontos lenne, hogy apró lépésekkel minden vállalkozás elmozduljon ebbe az irányba, nem jó stratégia egymásra licitálva, kizárólag bérígérettel szakembert fogni” – fogalmazott a szakember. „Egy rugalmas munkavégzést és támogatást kínáló munkáltató jelentősen növeli vonzerejét, a munkavállalói motivációt és csökkenti a fluktuációt, amivel azonnal növeli versenyképességét.”