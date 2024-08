Ugyan a nyári leárazások alkalmával értelemszerűen a legújabb nyári darabokat árazzák le, sokszor kikerülnek a polcokra és az állványokra szezonoktól független, sőt akár őszi–téli darabok is. Az akciók a készletek kifogyásától is függhetnek, de általában még szeptember végéig is vásárolhatunk szezonális holmikat.