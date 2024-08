A grillszezon élénkíti az állati termékek iránti hazai keresletet

A közelmúltban tapasztalt tendenciákat folytatásaként az állatartók és -tenyésztők helyzetértékelése ezúttal is pozitívabb a növénytermesztőkénél. A nyári grillszezon hagyományosan kedvező hatással van a forgalomra, ami az élelmiszeriparban a hazai keresletben, valamint a húsipar exportteljesítményében mutatkozik meg, beleértve a készítménygyártást is. A baromfihús esetében látható némi csökkenés az MBH AgrárTrend Indexben. Ez elsősorban a víziszárnyasok piacán érhető tetten, annak hatására, hogy Franciaországban a tavalyi madárinfluenzát követően helyreállt a termelés volumene, ami készlethalmozódást okozott Európában, ráadásul Kínából nagy mennyiségben érkezett be kacsahús. Ez szintén piaczavaró tényezőként értékelhető – mutatott rá Héjja Csaba. „A csirke piacán termelői szinten ugyan látható némi árcsökkenés, de ez a költségekkel azonos irányú és mértékű, így inkább kiegyensúlyozott visszarendeződésről beszélhetünk.” A tejtermékpályán javulnak az árak, a húsmarhatenyésztők esetében a tömegtakarmányozás miatt kérdés a szárazság további alakulása, ugyanis a legelők is elszenvedik a jelenleg tapasztalható környezeti stresszt. A tojásnál a piac értékelése szerint továbbra is jövedelmező a termelés, viszont a hektikus árviszonyok inkább szűkítik a termelők és kereskedők zsebében maradó profitot. „Az állati termékpályák piaci szereplői várják az állattartó telepek fejlesztését célzó források megnyílását, így az élelmiszeripar és a kertészetek után ők is belevághatnak a beruházásokba, és ebben a szegmensben talán több önerő van a vállalkozásoknál az elmúlt két év jobb jövedelmezősége révén” – hangsúlyozták a bank szakértői.