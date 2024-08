Már a 610-es főútról is jól látható, ahogy naponta növekszik a hatalmas gyárépület. Jelenleg átlagosan 700 munkás dolgozik az építkezésen. Eddig 3400 tonna szerkezeti acél érkezett az építkezés területére, ebből 800 tonnát már be is építettek. Betonból az alapozási munkákhoz 20 ezer köbmétert használtak fel, jelenleg az épületszerkezet elkészítéséhez 50 ezer köbméter betont öntenek.

Két kemence épül két fázisban.

– mutatta meg portálunknak az építkezés területén Sziráki Tamás projektmenedzser. Hamarosan formálják az üvegolvasztó kemencét, augusztusban kezdődik ez a munka. Az építőanyagok időben megérkeztek, és várják annak a speciális építő cégnek a munkatársait, akik a kemence összerakására képesek.



Beindult az építkezés, bábeli forgatagban sok százan munkálkodnak azon, hogy tető alá hozzák Kaposvár legnagyobb ipartörténeti beruházását.

Fotó: Lang Róbert

– Az üvegolvasztó kemence családi ház méretű, több emelet magas – magyarázta a projektmenedzser. – Naponta 550 tonna üveget gyártanak itt majd. A jövő év tavaszán tervezzük begyújtani az első kemencét, ha befejeződik az építése.

Sziráki Tamás projektmenedzser azt is megosztotta portálunkkal, hogy a vendégmunkások aránya az indulás óta nem változott, az építkezésen nagy számban dolgoznak, főként olyanok, akik speciális építőfeladatokat, munkafolyamatokat teljesítenek, amelyekre nem áll rendelkezésre hazai munkavállaló.

A munkások túlnyomó része magyar állampolgár, és jelentős részük kaposvári, vagy a környéken él.

Fotó: Lang Róbert

Ismert európai sörmárkát látnak el

Az első kemencét a jövő év első negyedévében szeretnék beindítani a próbagyártáshoz, a második kemencét pár hónappal utána. Csehországból vonaton érkezik majd a homok mint alapanyag a gyártáshoz, és 15 százalékban újrahasznosított üvegtörmeléket használnak fel. Arra készülnek, hogy a műanyag palackok gyártása visszaszorul majd az EU-ban a szigorodó környezetvédelmi előírások miatt.

Öblös csomagolóüveget gyártanak majd, leginkább sörös­üveget, az egyik legismertebb európai sörmárkának. Összesen 3-4 millió üveg gördül le a gyártósorról naponta.



Fotó: Lang Róbert