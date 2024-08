Közepes akáctermés mellett, kiváló hársmézet zárhattak üvegbe a somogyi méhészek a Zselicben. – A napraforgó viszont elég rapszodikus volt, mert ahol rosszabbak a földek, ott nem sikerült olyan jól, mondta Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke, aki szerint üröm az örömben, hogy ha mindenből kiemelkedő termés lett volna, nem győzték volna hordóval, ugyanis még a tavalyi méz is a raktárakban áll.

– Eléggé kilátástalan a méhészek helyzete, főleg azok tudnak most valamennyire megélni, akik piacoznak vagy kis értékesítésben foglalkoznak. Akik ráálltak a hordós eladásra, azoknál katasztrófa van. Némi könnyebbség, hogy készül egy méhészekre vonatkozó rendelet, amely lehetővé teszi a piacos, vásári vagy rendezvényeken való értékesítéssel foglalkozó méhészek számára, hogy vásárolhatnak mézet más termelőktől. Így náluk szélesebb lesz a kínálat, s a hordósoknak is fogy a mézük. Ez azért is lehet jó, mert egyre több a tudatos vásárló, akik kizárólag termelői mézet akarnak venni és nem akarnak sem ukrán, sem kínai pancsolt mézeket hazavinni az áruházakból, tette hozzá.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) anti­dömping eljárást kezdeményezett a kínai laborban gyártott „mézek” miatt, s Mészáros János szerint ettől várják a somogyi termelők is, hogy az unió tilalmat vezet be a valódi mézhez csak részben hasonlító szirupra.

– Ki kellene tiltani a kínai úgynevezett mézeket, vélekedett Hanzel Róbert kaposmérői méhész is, aki úgy gondolja, attól, hogy a termelők egymástól is vásárolhatnak mézet csak az őstermelői fogalom üresedik ki. – Nehezen lehet értékesíteni, a nyár uborkaszezon, ilyenkor az vesz mézet, aki egész éven át rendszeres fogyasztó, de bízom abban, hogy szeptembertől megélénkül, tette hozzá Hanzel Róbert, aki csak üvegben értékesít, a hordósoktól viszont azt hallotta, hogy azt 600 és 700 forint közötti kilónkénti áron vásárolják fel. Ez pedig aligha fedezi a méhészek kiadásait. Hozzátette: emelni nyilván nehéz, mert a magyar fogyasztó kevésbé tudatos, ám nagyon is árérzékeny.