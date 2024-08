Helyi gazdaság 1 órája

Változásban az építőipar

Az Opten legfrissebb adatai szerint Somogyban júliusban hat építőipari céget alapítottak, három szűnt meg, s négy újonnan indult felszámolást is regisztráltak. Keddi tájékoztatójukban azt is közölték:az idei idei második negyedév volumene bizakodásra ad okot és a júliusi cégalapítások növekedése is pozitív jel, a szektor még mindig küzd a 2022-es teljesítmény elmaradásával és a megszűnések magas szintjével. A júliusi cégalapítások száma 10 százalékkal nőtt, míg az építőipari vállalkozások száma százzal csökkent. Az ágazat alkalmazkodása az új gazdasági környezethez úgy tűnik, megkezdődött.

Harsányi Miklós Harsányi Miklós

Fotóillusztráció Fotó: Lang Róbert

- Az építőiparban jelenleg zajló folyamatok egyértelműen érzékeltetik, hogy valami változóban van, bár ennek hatásait még nehéz teljesen pozitívként értékelni- olvasható a tájékoztatóban. - A KSH legutóbbi jelentése szerint az építőipar új szerepkörbe lépett, amikor a II. negyedéves GDP növekedésének meghatározó tényezőjévé vált, az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ággal együtt. A 2024 első félévére vonatkozó legfrissebb KSH adatok alapján az építőipari termelés volumene 5,1 százalékos növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ez a bővülés még mindig elmarad a 2022-es év első félévének teljesítményétől. Ráadásul az idei év júniusi eredményei sem adnak okot optimizmusra, hiszen a termelés volumene 1,4 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, és 6,4 százalékkal maradt el az előző hónap adataihoz viszonyítva. A tájékoztató szerint ez a kettősség jól tetten érhető a cégtrendek alakulásában is. Az OPTEN adatai szerint júliusban kis mértékben – százzal – csökkent az építőiparban működő társas vállalkozások száma, amely így már kevesebb mint kétszázzal haladja meg a 65 ezret. Ez az előző év decemberéhez képest mintegy 1 200 céggel kevesebbet jelent, ami a teljes cégszám kevesebb mint két százalékának felel meg. Pozitív fejlemény azonban, hogy júliusban 10 százalékkal több vállalkozás alakult, mint az előző hónapban, ami eltér az elmúlt két év júliusi tendenciájától, amikor is rendre kevesebb cég jött létre az előző hónaphoz képest. Azt is közölték: az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) júliusra vonatkozó értéke az építőiparban országosan 18,29 % volt. Vármegyei szinten nézve a legmagasabb fluktuációt Budapest, Heves és Nógrád vármegye produkálta, míg a legalacsonyabb OPTEN-CFI értéket Békés, Somogy és Vas vármegye érte el.

